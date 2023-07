Firenze, la Società Canottieri omaggia Francesco Nuti

Firenze, 4 luglio 2023 - La Società Canottieri omaggia Francesco Nuti con un ciclo di film proiettati in un luogo magico, tra i più suggestivi della città. Il cinema si accende in riva all’Arno e con vista su Ponte Vecchio. Tutti i lunedì vengono proiettati film del grande regista recentemente scomparso. Dopo la proiezione di ‘Io, Chiara e lo scuro’, che ha visto una numerosa partecipazione, il 10 luglio sarà la volta di ‘Madonna che silenzio c’è stasera’, poi, il 17 luglio, sarà proiettato ‘Caruso Pascoski di padre polacco’ e infine il 24 luglio ‘Donne con le gonne’. “L’ingresso è riservato ai soci – spiega il presidente della Società Canottieri Firenze, Michele Nannelli .- ma proprio per rendere questo momento unico e piacevole, all’insegna dello stare insieme nel ricordo di un grande attore e regista, l’ingresso lo abbiamo esteso ad amici e familiari”. “L’omaggio a Nuti – spiega il presidente – lo sentiamo doveroso nei confronti di un grande artista che ha portato sul grande schermo, anche se era pratese, l’autentico spirito fiorentino e, più in generale, la toscanità”. Alla Canottieri non c’è spazio solo per lo sport dunque, ma anche per la cultura. “Fa tutto parte dello stare insieme: sport, cultura, cinema, musica. Accogliamo nel nostro spazio tutte queste attività che trasmettono valori”. Altro evento in programma alla Società Canottieri, con ingresso riservato questa volta non solo ai soci ma a tutti, si terrà il 12 luglio alle ore 19, quando ci sarà il concerto del “Trio Michelangeli”, composto da Paolo Tagliamento al violino, Alessandra Doninelli al violoncello e Riccardo Gagliardi al pianoforte. Il programma della serata prevede L.v. Beethoven Trio op. 1 n. 3 in do minore (Allegro con brio, Andante cantabile con variazioni, Menuetto. Quasi allegro, Finale. Prestissimo), F. Schubert Trio op. 99 in si bemolle maggiore (Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo. Allegro. Trio, Rondò. Allegro vivace). Il Trio Michelangeli nasce a Monaco di Baviera dalla dedizione e passione verso la musica da camera dei suoi membri, legati inoltre da una profonda amicizia. Il trio prende il nome dal pianista Arturo Benedetti Michelangeli, nel quale i tre musicisti trovano ispirazione: una personalità meditativa e raffinata, capace di cantabilità e rigore, potenza e delicatezza. Il suo modo di suonare ha influenzato le generazioni future, rimanendo un punto di riferimento per molti musicisti. Italiano di nascita ma cittadino del mondo, la sua attività in svizzera rappresenta l’unione dei due stati, luoghi di origine dei tre musicisti. Per assistere al concerto occorre prenotarsi al +39 055 2381010 +39 055 282130|[email protected]), a seguire apericena.

