Firenze, la città diventa teatro grazie al festival ‘In Suburbia’

Firenze, 29 giugno 2023 - Una rassegna pensata per un pubblico ampio ed eterogeneo, per garantire un accesso trasversale alla cultura, grazie alla gratuità dell'iniziativa e alla capillarità della diffusione territoriale “In Suburbia (theater)” è un progetto di Fa.R.M Fabbrica dei Racconti e della Memoria, un'associazione culturale nata dalla collaborazione tra Fiamma Negri e Giusi Salis che costruisce da sempre formule di racconto che possano raggiungere pubblici che non hanno consuetudine con la frequentazione dei teatri.

Questa edizione prevede due sezioni: “In Suburbia (theater)” Florence, e “In Suburbia (theater)” Metropolis, realizzata col sostegno di Città Metropolitana e Fondazione CR Firenze.

La rassegna si svolge a partire da domenica 2 luglio fino a lunedì 18 settembre nei cortili delle case popolari e nei giardini pubblici della Città Metropolitana, e porta in programma 25 repliche in 14 luoghi diversi.

A partire da ottobre il progetto avrà una sua prosecuzione con “Le parole che fanno testo”: una serie di incontri interattivi con i pubblici. Brevi mise-en-espace e laboratori che svelano il percorso creativo che porta dal testo alla messa in scena.

La chiusura nella primavera 2024 con gli spettacoli replicati a Scandicci, Fiesole, Signa e Lastra a Signa a fare da trait d’union con la prossima edizione. Gli spettacoli in programma, ossia “Cappuccetto?” (a partire da domenica 2 luglio) di Maila Concas e Letizia Sacco e “Ma i denti sono i suoi? - C’è vita oltre l’Inps”, sono programmati in 25 repliche in parchi, condomini e giardini pubblici nei diversi quartieri di Firenze: Parco dell'Anconella, Villa Pallini, Villa Arrivabene, Sonoria-Giardino Bibliotecanova, Baracche verdi, Centro anziani il Lido, Condominio ERP Via Carlo del Prete, Condominio ERP Piazzetta di Rocca Tedalda, Condominio ERP via Canova 29. Nei Comuni limitrofi: Condominio Via dei Platani a Campi Bisenzio, Condominio Erp viale Ariosto Sesto Fiorentino, Condominio Erp Via De Nicola a Bagno a Ripoli, Condominio Erp - Viale il Pino a Calenzano e Fico Bistrò a Pontassieve. “Ma i denti sono i suoi? - C’è vita oltre l’Inps” di e con Fiamma Negri e Giusi Salis è invece programmato a partire da martedì 11 luglio.

