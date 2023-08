Firenze insolita, al via quattro nuovi appuntamenti alla scoperta della città

Firenze, 2 agosto 2023 — Luoghi panoramici dalla vista impareggiabile, passeggiate notturne in riva all’Arno e silenziosi animali di pietra che popolano il centro storico. L’estate in città regala ai visitatori quattro nuovi appuntamenti per scoprire una Firenze insolita, lontana dalle attrazioni più inflazionate e da ammirare sotto altri punti di vista. Si tratta degli itinerari di EnjoyFirenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, realizzate in compagnia di guide ed archeologi esperti per condurre i visitatori tra i tesori della città. Una serie di nuove proposte, per tutto il mese di agosto, che comprendono anche due iniziative (3 e 24 agosto) della rassegna “Firenze dall’alto. Alt(r)i punti di vista”, che rientra tra gli appuntamenti dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ed è organizzata da Lama Impresa Sociale, in collaborazione con La Scena Muta e Cooperativa Archeologia ed EnjoyFirenze.

Il calendario si apre giovedì 3 agosto (ore 19) con “Gli Innocenti e la città: un legame ininterrotto”, che condurrà i partecipanti sulla terrazza del Caffè del Verone, dal quale si può godere di un’insolita vista sui palazzi di Firenze. Il Caffè si trova nella grande loggia affacciata sulla città, il verone appunto, ovvero l'antico stenditoio dell'Istituto degli Innocenti dove, dalla fine del Quattrocento, veniva tesa ad asciugare la biancheria. Nell'Ottocento la loggia era usata come "Grande terrazza di soggiorno per balie, bambini lattanti e divezzati". Durante la visita gli organizzatori racconteranno la storia del primo orfanatrofio d’Europa, rimasto fedele alle sue origini per quasi sei secoli. Una storia che è figlia del Rinascimento stesso e che si potrebbe ripercorrere sfogliando le carte del suo archivio, che conserva intatte le vicende dell’istituzione, ma soprattutto dei bambini che vi vissero e vi trovarono rifugio, a partire dal primo nome inscritto nei registri: Agata Smeralda, la prima “gittatella” accolta nello Spedale. Dalla terrazza sorprende la vista di una villa di campagna, che appare come una visione trovandoci a pochi metri dal Duomo: la sua alta loggia, che svetta sopra la facciata, e il suo giardino ricordano le ville di delizia quattrocentesche, come alcune celebri Ville Medicee. È una delle tante sorprese che riserva il cambio di prospettiva: il volto “agreste” di Palazzo Giugni normalmente celato dalla facciata che il palazzo offre su via degli Alfani, si svela solo da questa prospettiva aerea e ci riporta ad un tempo in cui in questo luogo la città diventava rarefatta

Martedì 8 agosto (ore 20,30) passeggiata in riva d’Arno alla luce del tramonto, per osservare i magici riflessi sull’acqua e per scoprire le testimonianze che ancora rimangono di antichi usi legati al fiume, ormai perduti, quando rappresentava un’importante via commerciale per la città. Durante la passeggiata i partecipanti avranno la possibilità di rivivere, attraverso il racconto, alcuni aspetti della vita sul fiume, quando il percorso da Pratovecchio a Firenze brulicava di umanità, faccende, avvenimenti, storie.

Giovedì 24 agosto (ore 19) itinerario sulla collina di Arcetri per visitare la terrazza dell’Osservatorio Astrofisico e godere di un punto di vista privilegiato sulla città. Questa passeggiata porterà i partecipanti alla scoperta di molti ricordi che richiamano alla mente personaggi come Galileo, scrutatore dell'universo, e Michelangelo, che si adoperò ad innalzare le mura per difendere Firenze dall'assedio del 1529. Il percorso inizia dal Piazzale del Poggio Imperiale, la villa che fu residenza di re e imperatori. Si potranno ammirare splendide ville, circondate da cipressi, stupendi panorami verso la vallata, l'Osservatorio di Arcetri, antiche torri e case coloniche sparse sulle collinette, in un continuo contatto con la natura. Gli occhi potranno contemplare nel silenzio la bellezza di un paesaggio senza pari.

Ultimo appuntamento mercoledì 30 agosto (ore 20,30) con “Storie di animali di pietra”: un itinerario che interesserà i principali monumenti della città come il Duomo, il Battistero, il quartiere di Dante, piazza della Signoria, ma non solo, seguendo le tracce dei tanti animali che la popolano e che per secoli ne hanno simboleggiato la storia: il Marzocco, il leone fiorentino difensore della Repubblica, le aquile che animano le facciate di molti monumenti, cavalli miracolosi ed il mansueto Porcellino che porta fortuna a chi lo accarezza. E poi ancora api, lucertole, tartarughe, delfini, scimmie e pipistrelli. Gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a [email protected]

Maurizio Costanzo