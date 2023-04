Firenze, incidente tra camion e auto sui viali: code a Ponte alla Vittoria

Firenze, 24 aprile 2023 - Un incidente tra un camion per la raccolta dei rifiuti e due automobili è avvenuto intorno alle 12 di oggi, lunedì 24 aprile, nel sottopasso di piazzale Vittorio Veneto, sui viali di circonvallazione.

Un terzo veicolo pare essere stato coinvolto nell’incidente. Sul luogo è arrivata dopo poco la Polizia Municipale per le necessarie rilevazioni e per far defluire il traffico, che si è completamente paralizzato da Ponte alla Vittoria in direzione Porta al Prato. In direzione opposta, in uscita di città, la circolazione era regolare, anche se rallentata dai curiosi che si soffermano a vedere l’accaduto.

Carlo Casini