Firenze, inaugurato secondo murale del contest tra studi di architettura e street artist

Firenze, 14 luglio 2023 – “L’Effimero Attraverso”, il nuovo murale realizzato dallo street artist Mr.G. e dallo studio fiorentino di architettura Fabbricanove negli spazi dello showroom TaniniHome di via Maragliano 151, è prima di tutto un dialogo. Un dialogo tra due mondi che, pur orbitando attorno allo stesso centro di gravità, in questo caso la città, parlano due linguaggi diversi ma complementari. C’è chi organizza gli spazi e chi li rende vivi. C’è chi sovrappone figure geometriche per dare equilibrio al caos, e chi quel caos lo alimenta usando i colori. C’è chi disegna confini e chi cerca sempre un modo originale per superarli. Alla fine, il risultato è uno solo: i palazzi, e con loro le nostre città, prendono vita. In questo murale c’è il linguaggio rigoroso e analitico dell’architetto, attento a garantire prima di tutto un concept comprensibile al progetto che sta realizzando, e poi quello emozionale e impulsivo dello street artist. Dall’incontro tra questi due linguaggi nasce il lavoro del secondo team in gara in questa nuova edizione di Street Arch, il contest ideato dal brand fiorentino di design, TaniniHome, e dall’agenzia Towant, per mettere alla prova architetti e artisti, ribaltando i ruoli di ciascuno.

Un contest che è prima di tutto un modo per comunicare il legame sempre più profondo che esiste tra chi progetta gli edifici nei quali tutti noi viviamo e chi invece li rende ancora più vivi e portatori di un messaggio, attraverso la pittura. “Per realizzare quest’opera, ciascuno di noi si è rapportato alla superficie bianca del prospetto a disposizione proprio come facciamo quotidianamente nel nostro lavoro – raccontano all’unisono Enzo Fontana e Giovanni Bartolozzi, titolari dello studio Fabbricanove, –. Noi abbiamo realizzato una matrice, diciamo il un nuovo concept architettonico della facciata, mediante un sistema di segni verticali neri capaci di individuare una gerarchia di pieni e vuoti. Abbiamo chiesto a Mr.G. di dialogare con questo disegno, occupandosi più dei vuoti che dei pieni (come fossero le finestre) e di dar sfogo alla sua energia cromatica e formale”. “Con questo stratagemma – aggiunge Mr.G. –. Abbiamo voluto raccontare la città che alza la voce e che vuole divertirsi. In una società che ci vuole sempre più individualisti e chiusi nelle nostre abitazioni, rompere gli schemi e le strutture, lasciando che la dimensione della festa riempia le zone comuni, è un atto rivoluzionario. Un divertimento effimero, certo. Ma di cui c’è un grandissimo bisogno”.

L’Effimero Attraverso rimarrà visibile a tutti i cittadini presso lo spazio esterno dello showroom TaniniHome in via Maragliano per circa 60 giorni. Dopodiché lascerà il posto al prossimo lavoro in gara.