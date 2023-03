Firenze, in manette ladri seriali di distributori di carburanti

Firenze, 24 marzo 2023 - Nel pomeriggio del 21 marzo, all’esito di minuziose e stringenti indagini, i carabinieri del nucleo operativo di Firenze, coadiuvati da militari della stazione dei carabinieri di Rufina, hanno sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari un italiano e un dominicano, rispettivamente di 64 e 36 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica.



Il provvedimento trae origine dai gravi elementi di reità emersi nel corso delle serrate indagini svolte dai carabinieri ee avviate a seguito delle denunce formalizzate da due gestori di altrettante aree di servizio di Rufina (Firenze) e del capoluogo fiorentino.



In particolare, gli indagati, nel mese di maggio 2022, utilizzando due autovetture di proprietà ed intestate a loro congiunti, avrebbero perpetrato dapprima un furto presso l’accettatore di un distributore di Rufina aprendo la cassaforte tramite chiavi contraffatte tentando, pochi giorni dopo, di reiterare il colpo senza riuscirvi in quando la serratura era stata sostituita. Successivamente, i malviventi, il 14 agosto 2022, dopo aver spostato le telecamere di video sorveglianza di un’area di servizio fiorentina, situata in viale Europa, hanno tentato di impossessarsi dell'incasso. Il colpo non è andato in quando sono sopraggiunti altri automobilisti.



Alla luce dei fatti, i carabinieri hanno attuato un’attenta e minuziosa attività di monitoraggio delle autovetture usate dagli indagati, riuscendo a ricostruire gli spostamenti anche nelle province di Arezzo, Prato e Siena.



Durante le indagini è emerso che le attività delittuose erano strutturate in maniera particolarmente complessa sia nella fase organizzativa sia in quella attuativa poiché i malviventi, dopo aver osservato attentamente il posizionamento degli impianti di videosorveglianza all’interno delle aree di servizio ne studiavano precipuamente le serrature e gli altri sistemi di sicurezza aggiuntivi al fine di realizzare con chirurgica e fulminea disinvoltura l’attività predatoria programmata, distinta da un particolare e consolidato modus operandi nel quale il domenicano fungeva da palo, mentre il 64enne, attesa la sua pregressa esperienza nello specifico campo predatorio per via delle sue numerose, precedenti condanne per analoghi reati, operava materialmente l’apertura delle casseforti portando via il denaro, il tutto in soli 18 secondi.



Nel corso dell’operazione, i carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze hanno eseguito approfondite perquisizioni personali, veicolari e domiciliari nei confronti del 64enne consentendo il rinvenimento di numerose chiavi artigianali usate per le casseforti, calibri vari per eseguire gli intagli, appunti con misurazione delle serrature finalizzati alla duplicazione e fabbricazione di chiavi per permettere indisturbatamente l’apertura degli accettatori di banconote nei distributori di carburante.