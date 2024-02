Firenze, il cantiere della futura stazione di Belfiore apre le porte ai cittadini

Firenze, 6 febbraio 2024 – Una volta inaugurate, le grandi opere si vedono completate e pronte per l’uso. Ma come si è arrivato a quel punto? Come sono iniziati e quante fasi hanno avuto i lavori? Cosa c’è voluto per arrivare alla fase conclusiva di un’opera? Se lo chiedono in tanti. Per soddisfare queste curiosità, è stata data la possibilità di assistere da vicino all’avanzamento dei lavori per la stazione di domani e soddisfare le curiosità sulle fasi realizzative dell’opera. Con questi obiettivi il cantiere della nuova stazione AV di Belfiore, questa mattina, 6 febbraio, ha aperto, per la seconda volta dopo quella dello scorso dicembre, le porte a quaranta cittadini di Firenze. La visita rientra nel progetto “Cantieri Parlanti”, realizzato dal Gruppo FS – con le Società del Polo Infrastrutture RFI e Italferr – in collaborazione con il Mit, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una visita guidata in cui i partecipanti, accompagnati dai rappresentanti della Committenza, dopo una spiegazione del progetto hanno avuto l’opportunità di accedere alle aree di cantiere e visitare l’Infopoint di via Circondaria, ormai punto di riferimento per chiunque voglia acquisire informazioni sul progetto e sulla sua evoluzione. Durante l’incontro i rappresentanti di Rfi hanno fornito non solo dettagli sullo stato di avanzamento dei lavori, ma anche sulle scelte architettoniche che caratterizzeranno la nuova stazione. Particolare attenzione è stata dedicata, infatti, alla copertura in acciaio-vetro che si eleverà per circa 18 metri in altezza e consentirà alla luce naturale di raggiungere il piano del ferro. La copertura a volta ribassata con cellule fotovoltaiche incorporate nei pannelli intermedi, fungerà da “cielo artificiale”, in grado di filtrare la luce solare e di replicare i colori esterni all’interno della struttura.

Tra le tematiche affrontate durante la visita anche il tracciato dell’opera, le scelte progettuali, l’avanzamento della TBM (Tunnel Boring Machine), e la gestione delle terre da scavo. La Tbm è la fresa meccanica a piena sezione, una macchina che permette la meccanizzazione completa dello scavo delle gallerie e la realizzazione del rivestimento delle stesse, producendo l'avanzamento del fronte di scavo. I visitatori hanno avuto la possibilità di osservare in tempo reale il caricamento delle terre sui convogli ferroviari in partenza per Santa Barbara. Maurizio Costanzo