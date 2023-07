Firenze e Tunisia, la musica avvicina le sponde del Mediterraneo

Firenze, 24 luglio 2023 – Un riconoscimento per aver contribuito a rafforzare i legami tra la Tunisia e la Toscana attraverso il potenziamento di scambi diplomatici e commerciali e un'intensa attività culturale. E' quanto è stato scritto nero su bianco sulla targa consegnata al console onorario generale della Tunisia in Toscana Gualserio Zamperini che questo anno ha portato all’Anfiteatro romano di El Jem il concerto “Musica e Dramma - Omaggio a Maria Callas ed Enrico Caruso” eseguito dai musicisti del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e dalla Filharmonie-Orchestra Filarmonica di Firenze.

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi, il Ministero della Cultura della Tunisia, l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e il Consolato Onorario Generale della Tunisia in Toscana. “La Toscana è la prima regione in Italia per scambi culturali e commerciali con la Tunisia. Abbiamo deciso di organizzare questo evento per rafforzare il legame tra le città e portare l’abbraccio di Firenze al popolo tunisino. Noi siamo fermamente convinti che la cultura lega il mondo e io sono molto onorato di ricevere questa targa di riconoscimento” sottolinea Gualserio Zamperini, console generale onorario della Tunisia in Toscana. Il premio gli è stato consegnato per aver portato in Tunisia, in nome del lungo rapporto di amicizia, spettacoli di rilevanza internazionale con protagonisti il Pucciniano, la Fondazione Pavarotti, i cameristi della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino e questo anno il Cherubini con la Filarmonica di Firenze. Alla cerimonia, tra i presenti, l'ambasciatore italiano a Tunisi Fabrizio Saggio.

Rossella Conte