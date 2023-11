Firenze, doppio colpo della banda del tombino: "I ladri sono rimasti dentro 10 minuti"

Firenze, 1 novembre 2023 - Dopo aver forzato invano la cancellata e tentato di infrangere l'ingresso principale si sono diretti verso una vetrata secondaria che sono riusciti a buttare giù. I due uomini hanno riempito il sacco nero che avevano con sé con un computer, un tablet, un paio di scarpe da ginnastica Nike e il fondo cassa e sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce. Nel mirino questa volta Amblé, il locale che si trova nella piazzetta dei Del Bene frequentato soprattutto da fiorentini.

L'episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 4.20. Il titolare Fabrizio Bodini non è affatto sorpreso: "Lo sapevo che prima o poi sarebbe toccato a noi, in centro stanno battendo a tappeto tutta la città. Quello che mi fa più rabbia? E che ci hanno messo ben venti minuti per entrare e sono rimasti all'interno dieci minuti senza che nessuno si rendesse conto di nulla". Dalle immagini del sistema di video sorveglianza si vedono due uomini che, nonostante la presenza delle telecamere, dopo aver tentato invano di forzare l'ingresso principale si sono diretti verso la vetrata secondaria. "Alcuni residenti hanno sentito alcuni rumori ma quando si sono affacciati hanno visto i due uomini che scappavano. Non è più tollerabile una situazione del genere, siamo veramente stanchi. Ci sentiamo completamente abbandonati dal sistema istituzionale". La banda non ha risparmiato nemmeno l'Antica Tabaccheria di Corso Tintori che martedì mattina ha trovato l'amara sorpresa. Qualcuno nella notte ha infranto il vetro anti sfondamento senza riuscire a entrare, molto probabilmente perché messo in fuga da alcuni rumori. "Hanno forzato l'inferriata e spaccato la porta a vetri, in pieno centro storico. Il vero problema è che in questa strada, dopo una certa ora non passa più nessuno" si sfoga la titolare Sabrina.

E' una furia Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze: "Da ogni parte della città sta arrivando un grido di aiuto, la nostra sicurezza e quindi la nostra libertà sono sempre di più condizionate dalla delinquenza e dalla microcriminalità. Non si può più sottovalutare il problema e non possiamo aspettare il 15 novembre per avere un incotnro col prefetto". Domani il presidente di Confcommercio incontrerà il vice presidente del consiglio Antonio Tajani "a cui trasferirò le angosce e le preoccupazioni di tutta la categoria. Non mi fermerò e continuerò a combattere fino a quando non ci sarà un maggiore presidio del territorio soprattutto durante le ore della notte ma anche di giorno".