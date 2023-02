Firenze, donna rapinata alla fermata della tramvia. “Aggredita da due uomini”

Rapinata in strada a Firenze (foto repertorio)

Firenze, 14 febbraio 2023 - Era nei pressi della fermata della tramvia, intorno alle 5 del mattino, quando due uomini la hanno raggiunta, bloccandola e strappandole di mano il suo telefonino e una carta di credito.

E' quanto ha denunciato una 36 enne straniera ai carabinieri. Ancora una donna nel mirino dei malviventi. Ancora una rapina in strada. Secondo quanto raccontato dalla vittima, erano le 5 del mattino quando, una volta scesa alla fermata della tramvia "Paolo Uccello", è stata raggiunta da due soggetti ignoti che, dopo averla bloccata, si sono riusciti a impossessare del suo telefono e di una carta postepay, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La 36enne non ha riportato ferite. Secondo quanto denunciato, sarebbe stata immobilizzata da uno dei due mentre l'altro le ha portato via cellulare e card. Sono in corso le indagini dei carabinieri e la verifica di eventuali impianti di video sorveglianza pubblica o privata presenti per ricostruire la dinamica.