Firenze, donna accoltellata dal compagno: “La vita con lui è una prigione”

Firenze, 25 febbraio 2023 – Un 38enne romeno è stato arrestato a Firenze: completamente ubriaco ha accoltellato la compagna: arrestato dalla polizia a Firenze, un 38enne romeno. Le volanti della Questura di Firenze sono intervenute intorno alle 22 in uno stabile nella periferia fiorentina, pochi attimi prima teatro di quello che sarebbe stato un episodio di violenza nei confronti di una donna da parte del compagno. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscita a scappare dal suo aggressore rifugiandosi da un vicino. Anche lei, originaria dell'Est Europa, ha raccontato agli agenti che da qualche anno avrebbe vissuto in una prigione, definendo proprio in questo modo la sua relazione durante la quale l'indagato le avrebbe controllato tutti i suoi spostamenti e addirittura le chiamate sul telefonino.