Firenze, continuano le visite alla scoperta della Sinagoga

Firenze, 4 maggio 2023 – Proseguono le visite guidate per scoprire la Sinagoga, il Museo Ebraico e il Cimitero Monumentale di Firenze. Dopo le domeniche da gennaio ad aprile, anche a maggio con più turni di visite sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi solitamente inaccessibili come il Cimitero Monumentale di viale Ariosto. La Sinagoga di Firenze tra la sua storia e la sue ritualità. Appuntamenti domenica 7 maggio (alle ore 11 e alle 15) 14 maggio (alle ore 11, 12,30 e alle 15), domenica 21 maggio (alle ore 11 e alle 15); domenica 28 maggio (alle ore 12,30 e alle 15), ulteriori giornate dedicate alla storia della Sinagoga di Firenze e alle sue ritualità.

Le guide della Comunità ebraica di Firenze racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo. Visita al Cimitero Ebraico Monumentale. Domenica 7 maggio (alle ore 11 e 15) e domenica 21 maggio (alle ore 11 e alle 15) sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Le due giornate saranno dedicate alla scoperta di questo luogo che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800 oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona (15 euro nel caso si scegliesse la visita combinata di Cimitero e Sinagoga), per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383. E’ possibile usufruire di uno sconto del 10% presso il ristorante Ebraico Kosher Ruth’s per chi partecipasse alle visite guidate (è necessario prenotare entro il venerdì chiamando il ristorante al numero 0552480888 http://www.kosheruth.com/) Maurizio Costanzo