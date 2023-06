Firenze, alle Piazze dei Libri la presentazione di ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa

Firenze, 28 giugno 2023 - I libri stanno invadendo in questi giorni le piazze di Firenze. Una seconda edizione all’insegna della cultura diffusa, con presentazioni ed eventi in tutti e cinque i quartieri di Firenze. Fino al 2 luglio torna “Le Piazze dei Libri”, un progetto di Confartigianato Imprese Firenze, finanziato dal Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina. Il 30 giugno un appuntamento davvero speciale si tiene a piazza delle Cure.

Alle ore 19 Aldo Bozzolini e Alessandro Santi presentano ‘Sentieri di futuro (in)seguendo don Milani’ (libreria Editrice Fiorentina). Alle 21, ad ingresso libero, sarà presentato il libro del giornalista scrittore Maurizio Sessa ‘Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini. Amore, odio e perdono’ (edito da Edizioni Medicea Firenze, 656 pagine, 28 euro). Interverrà, insieme all’autore, il giornalista Pierandrea Vanni. La storia di Edda Ciano Mussolini, la primogenita del Duce, la figlia prediletta 'luce dei suoi occhi', viene ripercorsa in un saggio-biografia.

È basato su una vasta documentazione e anche di lettere inedite che, come scrive nella presentazione Cosimo Ceccuti, "possono recare un ulteriore contributo alla conoscenza di una figura così complessa e difficilmente decifrabile quale è stata Edda, e dei due uomini che hanno improntato la sua vita, il padre Benito Mussolini e il marito Galeazzo Ciano".

In particolare vengono segnalate due lettere inedite di Edda Ciano all'avvocato ebreo Eucardio Momigliano riguardanti il famoso Diario del marito tragicamente morto a soli 41 anni, fucilato a Verona l'11 gennaio 1944 da un plotone d'esecuzione di miliziani della Repubblica sociale italiana sotto la regia di ufficiali tedeschi delle Ss, dopo aver per un decennio condiviso la politica del suocero, uomo solo al comando, e poi aver tentato di opporsi all'alleanza con Hitler.

Edda Ciano Mussolini, donna all'avanguardia per i suoi tempi, sfidò la morale del regime che voleva la donna angelo del focolare, massaia, madre e moglie esemplare. Un'ambasciatrice del fascismo nel mondo sicuramente sui generis, rimasta vedova e orfana nel giro di 14 mesi e che per cinquant'anni convisse, giorno dopo giorno, con i fantasmi del marito e del padre, fino alla morte sopraggiunta a Roma nel 1995. La sua storia fu quella di una donna tradita da tutti e da tutto, a cominciare dal padre che non riuscì a impedire la fucilazione del genero.

