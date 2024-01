Firenze, alla Galleria Gadarte in mostra le opere di Aurelia Balan

Firenze, 19 gennaio 2024 – La Galleria Gadarte ospita una nuova mostra. Questa volta saranno esposte le opere dell’artista Aurelia Balan. Ad annunciarla è la stessa presidente di Gadarte, Margherita Oggiana su Facebook. L’appuntamento con l’inaugurazione è il 19 gennaio alle ore 18, quando si potrà ammirare l'arte di Aurelia Balan. È questa la “prossima mostra personale nella nostra Galleria, sede dell'Associazione Culturale APS Gadarte”, come spiega la presidente Oggiana.

Gadarte è molto attiva in città, qui trovano spazio molti artisti che possono così presentare alla città, a fiorentini turisti e appassionati, la propria arte. La mostra di Aurelia Balan sarà aperta fino al 1 febbraio. Per quanti vorranno ammirare le opere dell’artista, la Galleria si trova in via Sant’Egidio 27/r a Firenze. Qui si potrà visitare la mostra negli orari di apertura, dal martedì al sabato dalle 16 alle 18,30, e la domenica dalle 15,30 alle ore 19.

Maurizio Costanzo