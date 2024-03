Firenze, Alessio Ultimarata in duo per la serata “Pane e Tulipani”

Firenze, 8 marzo 2024 - Mutuato direttamente dal film ‘Pane e tulipani’ che è un viaggio alla scoperta di se stessi, ma partendo, qui, invece che da un autogrill, in versione totalmente nuova, da un locale come il Retrò in piazza San Marco, ecco una serata speciale che già nel titolo evoca il fortunato film. Una serata diversa da tutte, venerdì 22 marzo dalle 20,30, che ha tutta l'intenzione di diventare riferimento per quella movida fiorentina che non si accontenta delle solite cose. La musica live del Retrò – info: 350 5331918 - è questa volta affidata a un richiestissimo Alessio Ultimarata in duo che ha stupito anche all'estero. In un luogo dove il tempo si è fermato, che si anima solo la notte, dove la musica è spesso suonata da vecchi grammofoni.

Tra decorazioni del locale, cibo e un particolare codice di abbigliamento, una serata di festa piena di glamour ed eleganza. Che parte già dall'invito e un sipario che indica la parola segreta per accedere a una festa non vietata e non clandestina. Con l'ottima musica live firmata Alessio Ultimarata in Duo. Serata esclusiva ma aperta a tutti.