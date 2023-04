Firenze, al Museo Novecento si viaggia nel Metaverso grazie a speciali visori

Firenze, 22 aprile 2023 – Al Museo Novecento si oltrepassano le barriere del tempo e dello spazio e si “viaggia” nel Metaverso, grazie all’ausilio di speciali visori hi-tech. A partire dal 25 aprile, e fino all’inizio di giugno, sono infatti in programma una serie di visite guidate rivolte soprattutto - ma non solo - ai giovanissimi che accompagnano in una maniera singolare alla scoperta delle mostre "L'origine du monde", dedicata al maestro Lucio Fontana e “The messages of gravity” di Luca Pozzi, in stretto dialogo con l'esposizione principale. La prima parte della visita si svolgerà fra le opere di Lucio Fontana, per proseguire il percorso all'interno della sala Cinema del Museo, dove - insieme ad altri lavori - è proiettato il video di Luca Pozzi "Rosetta Mission 2022". Il video, ispirato all'omonima missione spaziale dell'Esa, svoltasi tra il 2004 e il 2016, presenta la ricostruzione in 3D della cometa 67.P Churyumov Gerasimenko, trasformata da corpo celeste fisico in un punto di convergenza digitale per diverse discipline. Ed è in questo ambiente immersivo che ogni partecipante potrà utilizzare il visore e sperimentare un’esperienza unica nel Metaverso.

Le visite avranno inizio il 25 aprile e proseguiranno fino a giugno secondo il seguente calendario: martedì 25 aprile alle 16.30, stesso orario per domenica 30 aprile, il 1 maggio, e poi il 7, 14 e 28 maggio, e poi il 2 e il 4 giugno.

Maurizio Costanzo