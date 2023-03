Firenze, aggredito e derubato alle Cascine

I carabinieri

Firenze, 14 marzo 20213 – Aggredito e derubato al parco delle Cascine. E' quanto denunciato ieri sera, presso la stazione carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, da un fiorentino di 52 anni. Secondo quanto raccontato, la sera precedente, intorno alle 22, l'uomo sarebbe stato aggredito al parco delle Cascine.

Sempre secondo la denuncia, il 52enne stava parlando con un nordafricano incontrato nel parco, quando a un certo punto è stato colpito al volto con uno schiaffo e derubato della propria borsa contenente il telefono cellulare e altri effetti personali. L'autore si è dileguato negli anfratti del parco facendo perdere le proprie tracce. La vittima non è ricorsa né alle cure mediche né ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze per ricostruire l'accaduto.