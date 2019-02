Udine, 3 febbraio 2019 - Undici mesi dopo la tragica morte di Davide Astori (scomparso improvvisamente nel ritiro viola prima di Udinese-Fiorentina, nella notte del 4 marzo 2018), la squadra viola torna in Friuli per sfidare i bianconeri. Sarà un'emozione particolare per tutti, anche se va detto che da allora il capitano viola è stato sempre nei cuori e nelle menti dei giocatori, della società, dello staff e dei tifosi viola: nella gara di oggi (fischio d'inizio alle 15) lo sarà in modo ancor più forte.

Venendo al campo, la Fiorentina cerca di dare continuità a un periodo molto positivo, più o meno coinciso con l'arrivo di Muriel e con la ritrovata prolificità offensiva. Un periodo che rilancia le ambizioni europee dei viola. Archiviata la trionfale serata della Coppa Italia con il 7-1 alla Roma e l'accesso alle semifinali, i viola devono vincere a Udine per continuare la marcia , ma il compito è tutt'altro che semplice.

A destare preoccupazione, infatti, è il fatto che la squadra guidata da Davide Nicola è affamata di punti salvezza e deve cercare in tutti i modi di fare risultato. Si tratta di una squadra sempre ostica da affrontare e che sta attraversando un periodoo piuttosto teso con la contestazione dei tifosi.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico viola Stefano Pioli deve fare a meno di Benassi (squalificato) e di Vitor Hugo (infortunato). A centrocampo Gerson ed Edimilson Fernandes dovrebbero affiancare Veretout. In difesa Milenkovic andrà al centro e Laurini a destra, mentre in attacco accanto a Chiesa (sempre più protagonista e sempre più a segno) e a Muriel potrebbe toccare ancora a Mirallas, anche se il belga è in ballottaggio con Simeone.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso, Opoku, Troost Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, De Paul, Mandragora, D'Alessandro; Okaka, Pussetto. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas (Simeone). Allenatore: Pioli

Arbitro: Orsato di Schio