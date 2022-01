Firenze, 8 gennaio 2022 - Torino-Fiorentina si giocherà dopo che il Tar del Piemonte ha deciso di accettare il ricorso presentato dalla Lega Serie A contro il provvedimento della Asl Torino che aveva posto in quarantena il Torino di fronte a otto casi di positività al Covid. Sospesa dunque la quarantena e giocatori granata negativi che possono di nuovi uscire e tornare ad allenarsi. "Il provvedimento della A.S.L. di Torino - si legge nel pronunciamento - determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022". Il Tar quindi "accoglie l'istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento" dell'Asl che aveva imposto, la quarantena per tutto il gruppo squadra con "divieto assoluto di lasciare il domicilio per almeno 5 giorni".

Come conseguenza di questo provvedimento, la partita della Fiorentina proprio contro il Torino, in programma domani domenica 9 gennaio alle 14.30, torna di stretta attualità e, salvo ulteriori colpi di scena, si potrà giocare. Da capire adesso se la gara si disputerà domenica oppure lunedì alle 18.30 (c'è anche un'ipotesi 17), come richiesto dai granata. Sul possibile posticipo di Torino-Fiorentina però influisce la gara di Coppa Italia che la squadra di Vincenzo Italiano dovrà giocare mercoledì prossimo a Napoli; nel caso in cui i viola disputassero l'incontro di campionato al lunedì, la partita di Coppa Italia dovrebbe slittare al giovedì.

Oltre al Tar del Piemonte, anche i Tar di Friuli Venezia Giulia e Campania hanno accolto i ricorsi presentati dalla Lega Serie A contro i provvedimenti delle Asl locali che disponevano la quarantena per i giocatori di Udinese e Salernitana. Di avviso opposto invece il Tar dell'Emilia Romagna che ha respinto il ricorso: quarantena confermata dunque per il gruppo squadra del Bologna.