Firenze, 3 maggio 2018 - Obiettivo Europa. Cyril Thereau lo grida forte e chiaro direttamente dal Fiorentina Store del centro commerciale “I Gigli”, dove il francese assieme al connazionale Laurini e a Simeone ha firmato autografi e posato nelle foto degli oltre 400 tifosi viola presenti: “Dobbiamo credere per forza a questo obiettivo, visto il calendario che abbiamo: fino a qualche tempo fa non ci credevamo nemmeno mentre adesso penso che ce la giocheremo fino alla fine a Milano, in una sorta di finale”. Idee chiare per l’ex Udinese, che non calca i palcoscenici europei dal lontano 2008, quando vestiva la maglia dell’Anderlecht, ma che ora in testa ha soltanto la sfida di domenica contro il Genoa: “Sappiamo che partita ci aspetta: all'andata è stata una delle partite più difficili perché i rossoblù difendono bene e fanno girare la palla perciò sarà complicato”.

Difficilmente però Thereau sarà tra i titolari, visto che il francese è reduce da un affaticamento muscolare che lo ha costretto ai box per quasi un mese ed è tornato solo nello scorso week-end tra i convocati di mister Pioli: “Ho avuto un paio di infortuni di fila, ma finalmente sono tornato: ora ho fatto una settimana completa di lavoro con la squadra e spero di giocare”.

Infine un pensiero di Thereau è anche per il Cholito, mattatore della gara col Napoli e grande ex della sfida di Marassi domenica: “Ho sempre detto che lui che è un attaccante bello da avere perché segna ed è il primo difensore della nostra squadra: sono convinto che crescerà ancora e l’anno prossimo di questo passo farà 20 gol in Serie A”. Per adesso, l’obiettivo è quello di salire a quota 14 già contro il Genoa.