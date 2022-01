Firenze, 6 gennaio 2021 - Di origini polacche, è un cittadino del mondo. Con una già grande conoscenza dell'Italia per i suoi trascorsi in Genoa e Milan. Krzysztof Piątek è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'arrivo del bomber negli stessi giorni in cui è sbarcato anche l'altro attaccante, Jonathan Ikoné, scatena la fantasia dei tifosi. Tanti i gol che potenzialmente Piatek può portare in dote. Un ragazzo del suo tempo, che ama i videogiochi e le serie tv. E che è sposato con Paulina dal 2019. Ecco dieci cose da sapere.

La sua città, Dzierżoniów, è un centro di 33mila abitanti nella parte sud della Polonia. Non lontano dal confine con la Repubblica Ceca. Piatek è cresciuto nelle giovanili del Lechia Dzierżoniów, la squadra della città.

Il padre di Piontek è stato il suo primo vero allenatore. "Quando ero piccolo - dice il calciatore - era lui che a 8-9 anni mi portava nei campetti per degli allenamenti individuali. Anche per questo gli devo molto. Non mi ha mai troppo elogiato, e questo è stato importante per la mia crescita".

Piatek è sposato dal 2019 con Paulina Procyk, anche lei polacca. E' laureata in giurisprudenza ed è un avvocato. Compare spesso su Instagram insieme al marito.

L'esperienza più importante di Piatek in Italia è stata al Milan, di cui per un periodo è diventato un giocatore-immagine. Sono state 41 le presenze in maglia rossonera e 16 i gol.

La tipica esultanza di Piatek dopo un gol ha a che fare con le pistole: mima infatti lo sparo con due armi, una per mano, a braccia incrociate. Una esultanza che non è stata estente da polemiche e che Piatek usa fare perché, come ha spiegato, "in Italia tutti mi chiamano bomber. Ma in Polonia un bomber non è un giocatore che fa tanti gol ma un pistolero, dunque mi è venuto di esultare così".

Ama molto i videogiochi, tanto da comparire spesso su Twitch, il servizio di videostreaming: qui partecipa a tornei in diretta con streamer anche importanti. Il suo gioco preferito è Fortnite, passione in comune con tanti altri calciatori.

Piatek non disdegna le serie tv, anzi. E' un grande fan di Netflix e in particolare de La Casa di Carta.

Cura molto i social netowrk e in particolare Instagram. Sta per tagliare un traguardo importante, quello del milione di follower. Attualmente ne ha 986mila.

Come tutti i calciatori delle massime serie internazionali, Piatek è anche su Fifa 22. Non è una carta di primo piano nel videogioco. Attualmente il suo valore è di 76. E' una carta oro, ovvero un giocatore considerato di un certo valore ma l'overall, appunto 76, non lo pone in primissima fascia.

Il suo modello è Harry Kane. Il calciatore inglese, uno dei grandi bomber europei, è il prototipo di atleta a cui Piatek si ispira.