Odriozola, quale futuro? Dalla Spagna due le ipotesi

Firenze, 14 marzo2022 - L’attaccamento alla maglia, diventata fin dall’inizio una seconda pelle nonostante il “solo” prestito secco con cui è arrivato dal Real Madrid, l’ha raccontato lui stesso attraverso i suoi social. L’ultimo post - «Questa squadra non molla mai» ha postato su Instagram domenica sera - ne è solo l’ultima testimonianza. Alvaro Odriozola, 27 anni il prossimo dicembre, si è messo al centro di tutto, della Fiorentina e di Firenze. Tanto che la città aspetta solo di capire davvero cosa accadrà di lui in estate. Le ultime indiscrezioni arrivano tutte dalla Spagna e spingono ad un cauto ottimismo.

ANCORA UN PRESTITO

Secondo todofichajes.com, i viola sarebbero al lavoro per un prolungamento del prestito fino al 2023, un anno prima della scadenza dei suo contratto con i blancos. Di fatto, dipende tutto da quello che deciderà il tecnico, dunque Carlo Ancelotti. E’ vero che nel futuro prossimo, al Real servirà il sostituto di Dani Carvajal, ma ci sarebbe ancora qualche dubbio sul fatto che questo possa essere, da subito, Odriozola, alla prima vera stagione da protagonista dopo l’addio dalla real Sociedad. In questo caso, potrebbe essere lo stesso calciatore, che in città si è ambientato benissimo, a spingere per una permanenza in viola.

OTTIMI RAPPORTI

II rapporti tra i club, come sottolineato dal dg Barone in sede di presentazione del laterale spagnolo, sono ottimi: una soluzione, insomma, potrebbe essere trovata. Diversamente, c’è sempre l’opzione, portata avanti proprio in terra iberica, di acquistare subito il cartellino: sembra un po’ più complicato, ma comunque sempre nell’ambito del possibile. La liquidità, del resto, alla luce anche della cessione di Vlahovic non manca.

LA SPINTA DI ALVARO

Odriozola, che fin qui ha messo insieme un gol (col Genoa) e un assist (per il centravanti serbo, nella sfida contro lo Spezia dell’andata), ha trovato nel gioco di Vincenzo Italiano uno straordinario alleato. La catena di destra, con Nico Gonzalez, funziona alla perfezione: adesso c'è lo stress test contro l'Inter, ma lo spagnolo spinge. Vuole intanto gettare i presupposti per trascinare la Fiorentina in Europa, per poi capire da che parte lo porterà il suo futuro.