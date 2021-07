Firenze, 10 luglio 2021 - Sono una squadra fortissima, super tifose e innamorate dei loro campioni. Le WAGS italiane sono pronte a scendere in campo. E la formazione più o meno potrebbe suonare così: Alessia Elefante (Donnarumma) tra i pali, in difesa da destra Clarissa Franchi (Di Lorenzo), Martina Maccari (Bonucci), Carolina Bonistalli (Chiellini) e Tahiany Xavier (Emerson Palmieri) a sinistra. In mezzo al campo Federica Schievenin (Barella), Catherine Harding (Jorginho) e Jessica Aidi (Verratti), con Benedetta Quagli (Chiesa), Jessica Malena (Immobile) e Jenny Darone (Insigne) a comporre il tridente. E’ questa la quota rosa dell’Italia che si potrebbe giocare la finale europea contro l’Inghilterra, con tutti (o quasi) i 26 convocati di Mancini felicemente fidanzati o sposati con giovani donne dalle specializzazioni più disparate, dall’avvocato - Claudia Scarpari, compagna di Francesco Acerbi - fino alla caposala - Flavia, la moglie di Toloi, brasiliana come lui.



IN PORTA. Tra i pali, spicca Alessia Elefante, originaria di Castellammare di Stabia, la stessa città di Gigio Donnarumma. La privacy, per lei, viene prima di tutto: il suo profilo Instagram è privato, al massimo qualche foto della coppia “spunta” dall’account di Gigio che, di contro, ha oltre 2 milioni di followers. Alex Meret è fidanzato con Debora da 4 anni, mentre Claudia Pischedda, Miss Sardegna del 2007, è la dolce metà di Salvatore Sirigu.



DIFESA. Oltre a Clarissa Franchi, compagna di Di Lorenzo e mamma della piccola Azzurra, c’è Camilla Bresciani, fidanzata di Alessandro Bastoni: tra i suoi interessi ci sono i tatuaggi e i viaggi, oltre ad una passione innata per la moda. Ilenia Atzori è la moglie di Alessandro Florenzi: sono sposati dal 2015 e genitori di due bimbe, Penelope e Sveva. Si sono conosciuti giovanissimi e da allora non si sono più lasciati. Su Instagram, Ilenia ha oltre 24 mila seguaci e nella sua presentazione breve scrive: «Io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo», motto desunto dalla lingua bantu che rappresenta una filosofia dell’Africa sub-sahariana basata su compassione, lealtà, empatia e rispetto per l’altro. Carolina Bonistalli ha sposato Chiellini nel 2014 dopo quattro anni di fidanzamento ed è la mamma di Nina e Olivia, le bimbe nate dalla loro unione.



CENTROCAMPO. Federica Schiavenin, compagna di Barella, è una ex modella, innamorata del motocross, passione ereditata dal papà a dal fratello: i due hanno tre bimbe Becky (Rebecca), Vinia (Lavinia) e Tilde (Matilde). Sul suo profilo social scrive: «Mamma a tempo pieno, studentessa a tempo perso in scienze motorie». Selene, invece, è la moglie di Cristante. Si sono conosciuti a Pescara e ora vive a Milano con Bryan e le due gemelline nate lo scorso febbraio. E’ stato lui stesso a raccontare del suo lavoro in una clinica. La dolce metà di Locatelli è Thessa Lacovich, originaria della Costa Rica. Laureata in Media Advertising all’Università Cattolica di Milano, ha lavorato come Producer e all’interno dei talent di Sky. Veronica Martinelli è da tre anni la signora Pellegrini, mamma di Camilla e Thomas: è seguita da oltre 30 mila followers. Si conoscono dall’adolescenza e dopo 7 anni di fidanzamento sono convolati a nozze. Alessandra Navarra, invece, è la fidanzata di Matteo Pessina, tra i giocatori rivelazione di questa Nazionale. Ha preso le copertine dei rotocalchi Jessica Aidi, modella e compagna di Verratti, conosciuto durante un turno di lavoro come cameriera. Fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris. Jorginho, adesso, divide la sua vita con Chaterine Harding, ex dell’attore Jude Law, e mamma del suo terzo figlio. Ha però ottimi rapporti anche con Natalia, la madre dei primi due bambini.



ATTACCANTI. Giorgia Duro è sposata con Belotti dal 2017: si sono conosciuti quando lui giocava nel Palermo e oggi sono i genitori di Vittoria. In passato, ha lavorato per emittenti regionali siciliane ed ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo, nel 2010, la fascia di Miss Palermo e qualificandosi alle pre-finali di Miss Italia. Francesca Fantuzzi ha incontrato Domenico Berardi a Sassuolo e, raccontano i ben informati, che sia stata lei a fare….il primo passo, contattandolo a mezzo social. A dicembre dello scorso anno, i due sono diventati genitori di Nicolò. Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello (2010) è la futura moglie di Bernardeschi: per loro è stato colpo di fulmine, la piccola Deva è il frutto del loro amore. Benedetta Quagli è la fidanzata di Chiesa, bella e al tempo stesso semplicissima, mentre Jessica Malena è la moglie di Immobile, con cui è sposata dal 2014. Tra i primi progetti per il suo futuro c’era anche quello di studiare criminologia: l’incontro con Ciro, però, le ha….stravolto piani. La più giovane delle wags è Elisa Graziani, la metà di Giacomo Raspadori, appena diciannovenne.

© Riproduzione riservata