Milan-Fiorentina 1-0: regalo viola. Terracciano, che errore

Milano, 1 maggio 2022 - Un disimpegno inspiegabile di Terracciano decide la sfida tra Milan e Fiorentina. Terza sconfitta consecutiva per i viola in campionato (quarta se mettiamo la semifinale di Coppa Italia) e corsa per l' Europa ormai sempre più complicata.

Il Milan vince con merito soprattutto grazie alla ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Per i rossoneri lo scudetto si avvicina. In casa viola c'è il rammarico per una partita tutto sommato discreta buttata via per un errore clamoroso del portiere. Bene Saponara, Amrabat e Cabral (che va vicino al gol), male Gonzalez, Duncan e, ovviamente, Terracciano.

LA CRONACA

Primo tempo - Buon avvio dei viola in Milan e Fiorentina in campo per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambi.

Per quanto riguarda la formazione viola, partono dalla panchina Torreira e Bonaventura (evidentemente ancora in ritardo dopo i rispettivi infortuni,vedremo se troveranno spazio a gara in corso), in regia gioca Amrabat affiancato da Maleh e Duncan. Odriozola di nuovo ko, in difesa sulla destra tocca a Venuti. Attacco con Cabral, Gonzalez e Saponara.

Al 6' Milan in gol con Hernandez, ma in fuorigioco netto di Messias: rete annullata. I viola però tengono il pallino del gioco e al 10' vanno vicini al gol: Igor su azione di calcio d'angolo si trova un pallone d'oro a centro area, il tiro è fuori di un soffio.

Al 15' Giroud supera Terracciano con un pallonetto, ma il tiro è fuori. Intanto Maleh (ammonito all'inizio per aver ostacolato il rinvio del portiere avversario) rischia in più di un'occasione il secondo giallo.

Al 20' bello spunto di Saponara, il tiro è respinto da Maignan, Duncan non ne approfitta.

La gara è equilibrata e i viola giocano alla pari con i rossoneri. Bene Saponara e Amrabat, in difficoltà Duncan, Venuti e Gonzalez.

Secondo tempo - Con Venuti e Maleh ammoniti Italiano deve valutare attentamente la situazione e a inizio ripresa toglie Venuti e inserisce Quarta. Avvio con brividi per i viola nella ripresa: contropiede Milan, Leao si libera in area e fallisce un gol facile facile. Ora il Milan preme e mette i viola nella loro area: al 6' bravo Terracciano di piede su Kessie. All'8' Hernandez sbaglia da ottima posizione.

Al 13' Italiano toglie Maleh e inserisce Boaventura. Poi fuori Duncan e Gonzalez (pessima prova) per Torreira e Ikoné.

Alla mezz'ora finalmente i viola tornano in attacco: cross di Biraghi, ottima deviazione di testa di Cabral, gran parata di Maignan.

Al 36' Terracciano fa una frittata: rinvio sbagliato del portiere, palla a Leao che salta Milenkovic e segna.

Viola senza forze fisiche e mentali per reagire, Milan che vede lo scudetto. Peccato, davvero, perché per la Fiorentina un pareggio sembrava a portata di mano. Ora, per andare in Europa la Fiorentina deve vincere tre gare su tre e potrebbe non bastare.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie (35' st Bennacer), Messias (10' st Rebic), Diaz (1' st Krunic), Leao, Giroud (21' st Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti (1' st Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh (13' st Bonaventura), Amrabat, Duncan (21' st Torreira), Gonzalez (21' st Ikoné), Cabral, Saponara (35' st Sottil). Allenatore: Italiano.

Arbitro: Valeri

Reti: 36' st Leao

Note: ammoniti Maleh, Venuti, Quarta