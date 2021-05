Firenze, 8 maggio 2021 - Un gol di Vlahovic dopo una bella azione Castrovilli-Biraghi, permette alla Fiorentina di chiudere in vantaggio il primo tempo contro la Lazio.

LA CRONACA

Secondo tempo - Nessun cambio tra i 22 dopo il primo tempo. La Lazio parte in attacco alla ricerca del pareggio. La pressione laziale aumenta pericolosamente e i viola sono troppo schiacciati. La gara si incattivisce e l'arbitro Maresca fatica a tenere in pugno la partita.

Al 16' bel colpo di testa di Pezzella, palla fuori. Al 20' Vlahovic davanti a Reina, tiro addosso al portiere. Al 25' ancora Vlahovic che devia un pallone "velenoso" parato da Reina. Iachini toglie Bonaventura per Amrabat.I laziali, innervositi, fanno entratye piuttosto dure.

Primo tempo - Fiorentina e Lazio in campo per giocarsi punti pesanti in chiave salvezza (per i viola) ed Europa (per i biancazzurri). Con l'inserimento di Castrovilli dall'inizio, il tecnico viola Beppe Iachini cambia leggermente lo schieramento che ha cominciato la gara di Bologna. In difesa Iachini sposta Milenkovic a sinistra e Caceres a destra.

Avvio aggressivo dei viola, al 3' bello spunto di Ribéry, palla a Bonaventura che di testa ha un'ottimaoccasione, ma la palla è fuori. Al 9' Castrovilli tira in modo debole e centrale.

All'11' Lazio pericolosa: Correa a colpo sicuro, grande parata di Dragowski.

Al 16' colpo di testa di Vlahovic, palla alta.

Al 20'errore di Radu, contropiede viola con Vlahovic che spreca tutto con passaggio sbagliato.

La partita la fa la Lazio che attacca a pieno organico e quando preme la difesa viola soffre.

Poi al 33' la svolta: bello spunto di Castrovilli, Biraghi mette al centro per l'accorrente Vlahovic che segna. E' il suo 20esimo gol in questro campionato, un bottino straordinario per il giovane serbo.

Al 39' Pulgar da fuori sfiora il gol, palla deviata in corner. I biancazzurri cercano di sorprendere più volte i viola con gli inserimenti, ma almeno nel primo tempo il fuorigioco dei viola funziona.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (27'm st , Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. Allenatore: Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (29' st Akpa Akpro); Lazzari (18' st Luiz Felipe), Milinkovic Savic, Leiva (18' st Cataldi), Luis Alberto (29' st Muriqi), Lulic (18' st Pereira); Immobile, Correa. Allenatore: S. Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli

Note: ammoniti Venuti, Acerbi, Vlahovic, Pezzella, Lucas Leiva, Radu, Pereira