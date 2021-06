Firenze, 28 giugno 2021 - Il secondo inizio e decisamente diverso dal primo, in 10 giorni la Fiorentina è passata dal progetto condiviso con Gattuso – che ha resistito tre settimane prima di implodere per rancori che un giorno forse saranno chiariti – al rilancio ye-ye con Italiano, allenatore rampante assai e portatore di calcio energico, intenso, organizzatissimo e coltivato per esprimersi attraverso la maniacalità dell’esecuzione. Con l’autorizzazione dello Spezia, ieri Italiano ha incontrato il direttore generale Barone e il Ds Pradè all’Hotel Villa Olmi di Bagno a Ripoli e in serata è tornato in Liguria per interrompere il contratto con la sua (ormai) ex società. Come previsto dagli accordi, fra oggi e domani l’allenatore dovrà versare personalmente un milione per pagare la clausola rescissoria (dalla Fiorentina successivamente riceverà un indennizzo), dopo di che firmerà un contratto di due anni con il club viola, che si riserverà anche l’opzione sul terzo.



Capitolo staff: gli 8 collaboratori di Italiano non saranno liberati dal pagamento della clausola e da stamani comincerà un confronto fra le società. Lo Spezia ha chiesto un giovane e probabilmente l’accordo sarà trovato su un difensore della Primavera. Altra riflessione tecnica: l’arrivo di Italiano potrebbe riaprire prospettive per Saponara, che era stato in prestito proprio allo Spezia, dove era stato impiegato con successo come ala sinistra. Anche di questo si parlerà nelle prossime ore.



Italiano è un profilo diverso e se di Gattuso intrigava anche la frequentazione del calcio ad altissimi livelli (insieme alla sensazione che il mercato avrebbe fatto un salto obbligato di qualità), di Italiano ispirano le idee e la garanzia di un calcio estremamente organizzato e offensivo. Bisogna poi mettersi d’accordo sul valore dell’aggettivo "vincente", ma da questo punto di vista Italiano ha discretamente dato e anche con continuità negli ultimi tre anni: due promozioni (con il Trapani in B, con lo Spezia in A) e una salvezza dignitosa dopo il primo anno di calcio nel campionato d’élite. Il tutto accompagnato da un atteggiamento aggressivo/offensivo che ha sì esposto lo Spezia a numerose ripartenze, ma ha aggiunto coraggio e interpreti (spesso anche difensori) nelle partite-chiave che hanno determinato la salvezza.

Dopo giorni di stallo e di tensioni – in particolare da parte dei tifosi dello Spezia nei confronti di Italiano – ieri l’accelerazione improvvisa dopo le trattative a distanza e messaggi non proprio distesi fra l’ambiente spezzino e l’allenatore, che aveva appena rinnovato il contratto fino al 2023 (lasciandosi però la possibilità di scegliere un’altra destinazione pagando una clausola di 1 milione). Che dovrebbe essere girata stamani sul conto corrente dello Spezia, prima dell’annuncio ufficiale da parte della Fiorentina: il nuovo allenatore viola sarà Vincenzo Italiano, con un contratto di due anni con un’opzione sul terzo da parte della società.



La Fiorentina aveva fatto la sua scelta, ma le incertezze della situazione le avevano fatto "tenere in caldo" anche altri profili; a cominciare da quello di Paulo Fonseca, ex Roma poi avvicinato anche al Tottenham. Contatti e scambi di idee con i viola, esattamente quello che era successo anche con Domenico Tedesco, ex Shalke 04, che ha lasciato lo Spartak Mosca aggiungendo un’altra esperienza internazionale che fa curriculum. L’ultimo tecnico in stand by era Marcelino, che avrebbe potuto lasciare l’Athletic Bilbao. La prima scelta però era Italiano: ieri il giorno della svolta.