Firenze, 11 febbraio 2022 - Se c’è un aspetto sul quale Rocco Commisso ha sempre scelto la linea dura è quello legato alla lotta al razzismo e, più precisamente, alla discriminazione territoriale. Un argomento che, nel recente passato, lo ha visto anche protagonista in vicende di natura personale che hanno scatenato al suo fianco il mondo italo-americano ma che ieri sera, nel corso della vittoria della Fiorentina a Bergamo contro l’Atalanta, ha coinvolto il portiere viola Pietro Terracciano, etichettato dalla curva degli ultras bergamaschi come “terrone” per buona parte del primo tempo, cioè durante la frazione di gioco in cui l’estremo difensore ha difeso i pali della squadra di Italiano sotto il caldissimo spicchio dei tifosi nerazzurri.



Terracciano, nato a San Felice a Cancello in provincia di Caserta, non ha in alcun modo risposto alle provocazioni arrivate dalla porzione di stadio (che già a settembre, in occasione della gara di campionato contro la Fiorentina, se l’era presa con Vlahovic, bollato in quella circostanza come “zingaro”) ma l’ondata di solidarietà arrivata nei suoi confronti nelle ultime ore è stata davvero imponente. Oltre ai compagni di squadra, che lo hanno subito confortato con una serie di messaggi via social (“Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma tu da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo: sei un esempio Pietro!” ha scritto via Instagram Lorenzo Venuti) si è fatto sentire anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.



Il numero uno viola, direttamente dall’America (dove sta guarendo dai postumi di una brutta polmonite contratta a novembre), ha chiamato in mattinata Terracciano, mostrargli tutto il suo appoggio dopo gli episodi di razzismo di cui è stato vittima e per ricordargli che, come lo stesso portiere aveva commentato sui social già nell’immediato post-partita, anche il patron viola è orgoglioso di essere un “terrone”, avendo avuto i natali - come ben noto - a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Vedremo se adesso la Procura Federale sceglierà di aprire un fascicolo sull’accaduto.



