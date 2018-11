Firenze, 26 novembre 2018 - La "Hall of Fame" (o Sala degli onori, per dirla in italiano) della Fiorentina si arricchisce di altri nomi prestigiosi, giocatori e dirigenti che hanno dato lustro ai colori viola per il loro comportamento in campo e fuori.

Nell'appuntamento di stasera, 26 novembre, alle 20.30 (all’auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze, in via Carlo Magno 7) saranno celebrati personaggi del calibro di Enrico Albertosi (uno dei grandi portieri della storia viola), Ottavio Baccani (uno dei primi dirigenti della Fiorentina e primo direttore del Centro tecnico di Coverciano), Daniel Ricardo Bertoni (grande "puntero" viola degli anni '80), Gigi Boni (stirico dirigente della società e del Centro coordinamento viola club), Giancarlo Galdiolo (indimenticato difensore degli anni '70), Mario Maraschi (attaccante e grande protagonista del secondo scudetto), Claudio Ranieri (allenatore di una bella Fiorentina vincitrice della Coppa Italia e della Supercoppa italiana).

La serata, però, vedrà l'ingresso nella "Hall of Fame" di Davide Astori, il capitano viola morto il 4 marzo scorso nella camera d'albergo del ritiro della Fiorentina prima della gara con l'Udinese. Astori è entrato profondamente nel cuore dei tifosi viola e di Firenze e anche durante la Firenze Marathon gli è stato reso omaggio al 13esimo chilometro . Alla serata saranno presenti i genitori di Astori per ricevere ancora una volta l'affetto del popolo viola.

La Fiorentina è stata il primo club italiano ad inaugurare la propria Hall of Fame nel 2012 e ha già accolto Antognoni, Hamrin, Pandolfini, Chiappella, Staccione, Pizziolo, Brizi, Riganò, Ridolfi, Righetti, Parenti, Bernardini, Fantappiè, Biagini, Parigi, Befani, Pesaola, Galli, Paroli, Bandini, Borgonovo, Valcareggi, Zeffirelli, Tanturli, De Sisti, Ciuffi, Sarti, Magnini, Orzan, Virgili, Julinho, Baglini, Segato, Merlo, Contratto, Mazzoni, Albertazzi, Batistuta, Volk, Csapkay, Cervato, Chiarugi, Ugolini, Valenti, Mantovani, Toldo, Menti, Montuori, Superchi, Toni, Raveggi, Masieri, Robotti, Rosetta, Ferrante, Chiesa E., Dunga e Mencucci.