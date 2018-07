Firenze, 24 luglio 2018 - E' fissata per mercoledì 25 luglio un'unica seduta di allenamento in casa Fiorentina con i gigliati che dopo poco piu' di 48 ore di riposo post fine del ritiro estivo di Moena in Val di Fassa, riprenderanno la propria preparazione fisico-atletica in vista del quadrangolare di sabato con la squadra locale del Duisburg, l'Athletic club ed il Fulham. Al ritrovo verranno valutate le condizioni fisiche dei giocatori attualmente infortunati ovvero l'esterno destro difensivo Vincent Laurini, il trequartista Riccardo Saponara ed il centrocampista Gerson. Proprio quest'ultimo verrà presentato sempre mercoledì 25 luglio alle 15 insieme al difensore Federico Ceccherini. Sempre nelle prossime ore si concluderà la prima fase della campagna abbonamenti.