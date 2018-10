Firenze, 3 ottobre 2018 - 'Mai Soli'. Questo il messaggio della campagna che l'Associazione Tumori Toscana ha affidato, nel ruolo di testimonial, all'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli. Il messaggio della campagna 'Mai Soli', e' pensata per promuovere il progetto con cui l'Associazione Tumori Toscana intende prendersi cura dei malati di tumore, e dei loro familiari, con un altro fattore di fragilità, come un familiare anziano o con malattia cronica, disabilità o dove sia presente un disagio economico. Il cancro, infatti - si legge in una nota - è una malattia di un'intera famiglia e non di un singolo paziente. Lo spot, presentato questa mattina, inizia con Pioli inquadrato dall'alto che passeggia solo verso il centrocampo, poi la sua figura si avvicina allo spettatore mentre presenta l'attività dell'Associazione Tumori Toscana e la scena finale si conclude con il suo primo piano e il claim 'Mai Soli con Att'.

"E' stato naturale - afferma il presidente dell'Associazione Tumori Toscana Giuseppe Spinelli - pensare a Pioli come testimonial di Att. La decisione di collaborare con una persona che esprime simpatia, serietà, affidabilità e credibilità, è perfettamente in linea con i valori e con l'operato della nostra Associazione".

"Ancora una volta - prosegue - abbiamo rinnovato il connubio sport e solidarietà che da sempre contraddistingue l'Att perché attraverso lo sport, e in particolare il calcio, è possibile veicolare messaggi importanti e ad avvicinare le persone a tematiche non facili, come quelle affrontate da noi".

"Riteniamo che per le sue caratteristiche umane e professionali - conclude il presidente dell'Associazione Tumori Toscana - Pioli sia il testimonial ideale per il nostro progetto 'Mai Soli' che ha come obiettivo quello di fare squadra attorno al malato e alla famiglia; mettendo in campo la stessa determinazione e la stessa preparazione con cui il mister affronta sempre ogni partita".

La campagna si avvarrà dei principali mezzi di comunicazione: stampa, radio, tv, social, web e outdoor. La regia dello spot è di Leonardo Torrini, mentre Gianni Ugolini ha curato la fotografia e Alain Fiorillo la grafica. Patrocinata dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi USSI, la conferenza è stata presieduta da Sara Funaro, Assessore welfare e sanità del Comune di Firenze, con la presenza di Giuseppe Spinelli, e di Stefano Pioli.