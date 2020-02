Torino, 2 febbraio 2020 - Due rigori realizzati da Cristiano Ronaldo e un colpo di testa 90’ di De Ligt condannano la Fiorentina al primo ko della gestione Iachini. Finisce 3-0 per la Juventus l’anticipo dell’ora di pranzo.

Un buon primo tempo non basta ai viola, condannati poco prima dell’intervallo dal primo penalty realizzato da Cristiano Ronaldo. Nella ripresa, nonostante l’entrata di Vlahovic e le tre punte, la Fiorentina punge poco e viene condannata ancora da un rigore (dubbio) di Cristiano Ronaldo. Poi la punizione eccessiva, con il tris bianconero firmato da de Ligt.

LO SFOGO DI COMMISSO: "SONO DISGUSTATO, GLI ARBITRI NON DEVONO DECIDERE LE PARTITE" (clicca qui)

La cronaca. Iachini sceglie Ghezzal come mezzala sinistra nel 3-5-2 che vede all’esordio Igor in difesa. Fiorentina con le idee molto chiare: compattezza in difesa e prontezza nel ripartire in transizione. Il primo squillo della gara viene suonato da Pulgar: al 7’ destra al giro e Szczesny chiamato all’intervento. La Juventus sbatte sul muro difensivo viola e fa fatica a fare gioco.

La Fiorentina è pericolossima in due occasioni e sfiora il vantaggio: in due minuti (22’ e 23’) sono Chiesa (deviazione su tacco di Benassi) e Lirola (gran botta da fuori area) a chiamare Szczesny a due interventi risolutori. La risposta bianconera è con un tiro di Bentancur, respinto senza problemi da Dragowski. Mentre il primo tempo si avvia verso lo 0-0 finale, ecco l’episodio che sblocca la partita. Al 38’ Pjanic calcia da fuori, respinge Pezzella con una mano. Richiamato dal Var, l’arbitro Pasqua rivede l’episodio e assegna il rigore, ammonendo il capitano viola. Cristiano Ronaldo non sbaglia, confermandosi on fire (va a segno da nove giornate di fila). Primo tempo che si chiude 1-0 e per la squadra di Iachini è una condanna davvero eccessiva per quello che si è visto in campo.

Nella ripresa Iachini dimostra di avere voglia di ristabilire la parità. Dopo un’occasione pericolosa di Benassi (tiro deviato in angolo da Bonucci), il tecnico viola mette dentro Vlahovic per Ghezzal, di fatto schierando tre punte. Un paio di mischie in area bianconera sono il massimo della pressione che viene però creata dalla Fiorentina. La Juventus contiene bene. La partita si chiude a dieci minuti dalla fine, con un altro rigore per la Juve. Ceccherini con il braccio ostruisce Bentancur, scatenato in percussione palla al piede. Pasqua fischia rigore e lo conferma dopo aver rivisto l’episodio al Var. Cristiano Ronaldo ancora una volta non sbaglia, spiazzando Dragowski. Due rigori e 2-0, fra le polemiche dei viola. Al 90’ punizione eccessiva per la Fiorentina: su angolo di Dybala, De Ligt di testa batte ancora Dragowski.

Secondo tempo

1' st 1-0 Partiti! Non ci sono novità nelle formazioni

5' st 1-0 Terzo ammonito della Fiorentina: giallo a Ghezzal per un brutto intervento su Cuadrado

8' st 1-0 Tiro da fuori di Benassi, deviato da Bonucci. Angolo

15' st 1-0 Primo cambio viola: Iachini mette dentro Vlahovic per Ghezzal. Iachini vuole giocarsela e schiera una Fiorentina con 3 attaccanti: Cutrone, Vlahovic e Chiesa

17’ st 1-0 Destro di Benassi fuori davvero di poco

18' st 1-0 Juventus vicinissima al raddoppio: Dragowski respinge una conclusione ravvicinata di Higuain, grande risposta del portiere viola

22' st 1-0 Esce Higuain ed entra Dybala. Sale la pressione della Juventus

26' st 1-0 Dragowski in due tempi controlla il tiro di Bentancur. Sta per entrare Sottil

28’ st 1-0 secondo cambio di Iachini: fuori Cutrone e dentro Sottil

30' st 1-0 Doppia mischia in area bianconera, Vlahovic anticipato da de Ligt, poi Pezzella tira una gran botta che colpisce Sottil e viene deviata sul fondo

31' st 1-0 Altro rigore per la Juventus: slalom di Bentancur e fallo di Ceccherini giudicato da rigore. Pasqua va al Var per rivedere l’episodio e poi conferma il rigore. Ammonito Ceccherini

35' st 2-0 Ronaldo raddoppia su rigore

38' st 2-0 Esce Douglas Costa, entra l’ex Bernardeschi

42' st 2-0 Terzo cambio nella Juve: Matuidi per Rabiot

43' st 2-0 All’88’ esordio in maglia viola di Agudelo. Esce Lirola

45' st 3-0 De Ligt di testa segna il 3-0. Angolo di Dybala, de Ligt batte Pezzella e di testa non lascia scampo a Dragowski. Passivo pesante per i viola

51' st 3-0 Finisce qui il lunch match della 22esima giornata. Juventus batte Fiorentina 3-0

Rivedi il primo tempo

4' 0-0 Fiorentina compatta dietro la linea della palla. La partita la fa la Juventus. Viola pronti a ripartire in contropiede

5' 0-0 Prima occasione Juve con Higuain, Igor lo respinge. Primo intervento in maglia viola di Igor

7’ 0-0 Primo tiro dei viola: Pulgar impegna Szczesny da lontano

9’ 0-0 Azione pericolosa della Juventus con Cuadrado, palla a Pjanic ben contrastato da Cutrone. La Juve protesta per il contatto in area tra i due ma il Var dice che è tutto regolare

13' 0-0 Al minuto 13 immancabile coro dei tifosi viola per Davide Astori

18' 0-0 Fiorentina molto precisa nelle chiusure. Cutrone, Chiesa e Ghezzal sempre in pressione su Pjanic, fonte del gioco bianconero

21' 0-0 Ottimo intervento di Bonucci su Chiesa lanciato a rete

22' 0-0 Miracolosa parata di Szczesny su colpo di tacco di Benassi e Chiesa

23' 0-0 Fiorentina di nuovo pericolosissima: Lirola chiama Szczesny a un altro intervento super. Fiorentina in partita e finora più pericolosa della Juventus

26' 0-0 Dragowski dice di no alla botta da fuori aria di Bentancur

32' 0-0 Prima ammonizione della partita: giallo a Chiesa

34' 0-0 Primo ammonito anche per la Juventus: è Bonucci

38' 0-0 Episodio dubbio: mano di Pezzella su tiro di Pjanic. Controllo al Var: è rigore. Ammonito Pezzella.

40' 1-0 Cristiano Ronaldo non sbaglia: 1-0 Juventus. Fiorentina sotto proprio sul finire del primo tempo. Immeritatamente per quanto visto finora

43' 1-0 Cristiano Ronaldo non ferma la sua striscia realizzativa: segna da nove partite consecutive. Batistuta segnò per undici gare di fila

47' 1-0 Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo: 1-0 per la Juventus. Fiorentina sfortunata nell’episodio del rigore e immeritatamente in svantaggio

Ecco le formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot (42' st Matuidi), Pjanic, Bentancur; Douglas Costa (38' st Bernardeschi), Higuain (22' st Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (43' st Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (15' st Vlahovic), Dalbert: Chiesa, Cutrone (28' st Sottil). All. Iachini.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Marcatori: 40' pt e 35' st Cristiano Ronaldo (rig.), 45' st De Ligt.

Note: ammoniti Chiesa, Bonucci, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini.

