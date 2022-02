Viola e Juve, una coccarda per due. Quel giallo di cui nessuno si accorse

Firenze, 28 febbraio 2022 - Anche se per solo un tempo, è stata davvero una “coccarda per due”. Sì, perché c’è stata una volta in cui Fiorentina e Juventus, acerrime rivali da sempre, sono entrambe scese in campo con il simbolo della vittoria della Coppa Italia cucito sulla maglia. Marco Vichi e Massimo Cervelli, con le loro “Nuvole di Calcio” hanno riavvolto il nastro della memoria, attinto ad un ricchissimo archivio fotografico e tolto il… velo su questa particolarità.

E’ la stagione 1965/66, quella della Fiorentina Yé-Yé fortemente voluta dal presidente Nello Baglini che non solo diverte ma soprattutto scala la classifica fino al quarto posto e conquista due titoli, la Coppa Italia e la Mitropa. Succede tutto nel giro di pochi giorni.

"Il 19 maggio ’66 i viola battono il Catanzaro a Roma, nella finale di Coppa Italia e sollevano il terzo trofeo della storia, insieme alla Coppa Renato Dall’Ara che ormai da due anni arricchisce il torneo - ci raccontano Vichi e Cervelli -. Tre giorni dopo, in occasione dell’ultima di campionato, la Juventus affronta la Sampdoria indossando la solita divisa con la coccarda della Coppa vinta nel 1965.

Le immagini non tradiscono e le fotografie di Giancarlo Bercellino e Sandro Salvadore lo testimoniano al di là di ogni dubbio. Nello stesso giorno, però, il 22 maggio, a Firenze è talmente tanto l’orgoglio per la recente conquista della Coppa Italia che la coccarda tricolore viene attaccata subito sulle maglie, già per la gara con la Lazio, ultima di campionato.

Lo scatto dell’undici chiamato a scendere in campo lo mostra lì, direttamente sul cuore. Ma dura… solo un tempo. Nella ripresa, quando De Sisti scavalca Gori e firma il 2-0 sulla maglia è tornato il giglio". A fine gara, l’invasione di campo dei tifosi stravolge la ritualità della cerimonia, ma la gioia che si legge sui volti dei regala emozioni.

Basta guardare il video, pubblicato sul canale YouTube e sull’edizione on line del nostro giornale, per rivivere tutto, compresa la curiosità di una coccarda cucita su entrambe le divise delle due eterne rivali, Fiorentina e Juventus.

