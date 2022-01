Firenze, 21 gennaio 2021 - «La Juventus non ha presentato nessuna offerta per Vlahovic». Lo ha dichiarato Joe Barone ai microfoni della Rai Toscana. Come già anticipato sulla "Nazione", Barone è tornato sul rtapporto con gli agenti del bomber serbo.

Fiorentina: Barone, le sorprese e DV9. "Mercato non è chiuso. Da Vlahovic zero risposte"

«Con i procuratori del giocatore c'è zero comunicazione e anche da parte di Dusan, con il quale ho parlato la scorsa settimana, ho ricevuto zero risposte - ha continuato il direttore generale della Fiorentina - Ovviamente tocca a lui dare una risposta, è una cosa che gli ho chiesto spesso anche quando il presidente era qui». Il dirigente viola ha confermato invece che «ci sono contatti con alcuni club stranieri ma non si balla da soli, si balla in tre» .

Barone ha infine definito 'attacchi di razzismo' e quindi inaccettabilì quelli che lui e Rocco Commisso si sono sentiti rivolgere in qualche circostanza. «Su questo teniamo una posizione piuttosto dura» ha rimarcato il dg.