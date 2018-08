Firenze, 23 agosto 2018 - "Non ci nascondiamo, l'obiettivo di quest'anno è fare meglio della scorsa stagione, quindi puntiamo all'Europa". A pochi giorni dall'esordio della Fiorentina in campionato (domenica 26 agosto alle 20.30 al "Franchi" contro il Chievo) l'esterno sinistro viola Cristiano Biraghi fa il punto sulle ambizioni in casa viola.

"Rispetto alla passata stagione _ dice Biraghi_ è un anno che giochiamo insieme. I nuovi che sono arrivati sono giocatori di valore e quindi dobbiamo pensare a partita dopo partita ma non ci nascondiamo".

I viola hanno giocato mercoledì 22 agosto ad Arezzo l'ultima amichevole pre-campionato (successo dei viola per 2-1) : "Tutte le amichevoli ci servono per capire dove dobbiamo migliorare e cosa stiamo facendo _dice Biraghi_ siamo pronti, adesso non ci sono più prove: si inizia a fare sul serio da domenica e penso che ci arriviamo con una buona base. Quest'anno il livello della serie A si e' alzato: tutte le partite saranno molto difficili". ha aggiunto Biraghi.