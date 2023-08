Perdono il figlio di 13 anni sul treno: minuti di angoscia a Firenze

Firenze, 10 agosto 2023 – Minuti di angoscia per una famiglia di turisti inglesi che nei giorni scorsi stavano viaggiando su un treno regionale da Pisa a Firenze Santa Maria Novella. Una coppia aveva perso il figlio 13enne. Forse per un fraintendimento, il giovane era sceso alla stazione di Firenze Rifredi, mentre papà e mamma erano invece rimasti sul treno diretto in stazione centrale. Senza perdersi d’animo, una volta arrivati a destinazione, la coppia è salita al volo sul primo treno diretto a Rifredi dove speravano di riunirsi con il figlio; ma contemporaneamente il ragazzo avrebbe avuto la stessa pensata prendendo un altro convoglio per Santa Maria Novella.

Arrivati alla stazione di Rifredi e non trovando il figlio, che peraltro era senza telefono cellulare, i due adulti si sono rivolti ad una pattuglia della Polizia Ferroviaria, che dopo aver raccolto tutte le informazioni sul ragazzo smarrito, comprese le sue fotografie, si è coordinata a sua volta con la Polfer di Santa Maria Novella. Gli agenti si sono subito messi alla ricerca del minore e in una manciata di minuti lo hanno ritrovato nella galleria della stazione. Poco dopo il ragazzo ha potuto riabbracciare i genitori che, sollevati dal lieto epilogo della vicenda, hanno ringraziato la Polizia di Stato per il loro operato.

