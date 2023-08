Fiesole, rinviata l’apertura dell’asilo. I genitori preoccupati scrivono al sindaco

Fiesole (Firenze), 7 agosto 2023 – I genitori non ci stanno, e rispondono con una lettera a quanto reso noto dal sindaco di Fiesole Anna Ravoni, riguardo al rinvio dell'apertura dell'asilo nido nel plesso scolastico di Borgunto, a Fiesole, sul quale sono in corso delle verifiche strutturali e che potrebbe essere dichiarato inagibile.

“Già lo scorso anno, il 31 luglio – spiegano i genitori - arrivò la comunicazione che il nido di Fiesole non era più praticabile per motivi strutturali. Pertanto a settembre 2022 i bimbi sono stati spostati all’interno della scuola elementare di Fiesole, riallestendo delle stanze a misura di piccoli. Il 4 agosto è arrivata dal sindaco di Fiesole una comunicazione, praticamente ad un mese dalla riapertura si sono accorti che anche la nuova struttura è impraticabile. Non sapremo quando riapriranno e dove verranno messi i nostri bimbi, tutto questo a graduatorie già fatte da aprile, dopo aver già ricevuto le comunicazioni dagli operatori del nido sulle date degli inserimenti, che avrebbero dovuto iniziare il 5 settembre”.

La comunicazione del sindaco

“Attualmente sono in corso delle verifiche strutturali sull'edificio dell'asilo nido di Fiesole. Nonostante non siano ancora terminati i controlli, le prime indicazioni suggeriscono che l'edificio potrebbe essere dichiarato inagibile.” L’Amministrazione ha deciso quindi di rimandarne l’apertura, inizialmente prevista per il prossimo 4 settembre, in attesa della conclusione dei controlli. “Una scelta di prudenza e responsabilità - spiega ancora il sindaco Ravoni - perché siamo ben consapevoli che stiamo parlando di un servizio fondamentale per molti cittadini. Proprio per questo ci stiamo impegnando per ridurre al minimo il disagio e, allo stesso tempo, per garantire la più assoluta sicurezza e tranquillità ai piccoli utenti e al personale educativo”. “Ci occorrerà un po' di tempo, purtroppo, per organizzare il trasferimento – prosegue la nota - e allestire i nuovi locali. Ma i bambini e le bambine dell’asilo Nido avranno presto un ambiente sicuro, confortevole e stimolante a loro disposizione”.

L’appello dei genitori

Ala comunicazione del sindaco i genitori hanno risposto con una lettera: “Buongiorno Sindaco, con molto sconforto e rabbia abbiamo letto la comunicazione del Comune in merito all’asilo nido di Borgunto. Le ragioni dello sgomento sono essenzialmente le seguenti. La comunicazione fa trasparire un pressappochismo veramente preoccupante in quanto ad un mese dalla riapertura della scuola non si sa né quando né dove riaprirà. Avreste fatto più bella figura a mandare la comunicazione nel momento in cui avrete le idee chiare su dove come e quando senza creare inutili allarmismi tra i cittadini. Come è possibile che una struttura ritenuta idonea fino al 28 luglio 2023 (data dell’ultimo giorno di nido) in una settimana diventi in agibile? I saggi sono stati fatti a metà giugno, quindi avete tenuto i nostri bambini e i lavoratori della cooperativa in condizioni di non sicurezza? Oltre a non saperci dare né una data di riapertura non siete in grado nemmeno di comunicare una data per la riunione con i genitori in quanto non avete nessuna soluzione da proporre e chiedete a noi genitori di suggerire una struttura. Quello che viene indicato come scelta di prudenza e responsabilità risulta davvero imbarazzante: l'anno scorso lo stesso plesso risultava inagibile, con conseguente slittamento della data di apertura della nuova sede, nell'edificio adiacente, al 20 settembre. Inutile dire quanto disagio questo ha creato alle famiglie... Oggi, a un anno di distanza, si ripete lo stesso copione. Come mai il comune non ha preventivamente cercato una soluzione? Inutile negare che i nostri bambini abbiano trascorso un anno in una struttura a rischio. Quello che viene chiamato prudenza e responsabilità in realtà è un goffo tentativo di nascondere le responsabilità. Siamo abbastanza certi che questa mail non servirà a nulla come le numerose domande fatte nei mesi passati in merito a piani alternativi nel caso di problemi con la struttura di Borgunto in cui eravamo. Confidiamo non solo in una risposta, ma soprattutto in una soluzione valida e stabile nonché tempestiva, altrimenti il fallimento dell'organizzazione ci costringerà a cercare soluzioni alternative, perdendo i vari e rari sostegni economici esistenti”. La lettera è firmata dai genitori: Alba Di Domenico e Riccardo Chiarantini, Ioanna Adrakta e Carlo Consalvo, Irene Stellati e Matteo Chiti, Lidia Kinverlin Diaz Alor e Angel Aquino Usuriaga, Diletta Cammelli e Giovanni Munz, Anna Nostro e Luca Saponti, Ilaria De Fanti e Giovanni Volpe, Eleonora Fioretti e Arturo Marini, Karen Joselyn Egas Quispe e Niccolò Santoni , Silvia Gastaldello e Davide Grammatico, Nunzia Afelba e Tommaso Paolicelli, Giulia Falchetti e Emiliano Pini.

