Festival Luar a Firenze, Bestilla in concerto il 4 agosto

Firenze, 31 luglio 2023- Il 4 agosto UR Suoni, Funkamari, Ghiaccoli & Branzini, in collaborazione con InStabile - Culture in Movimento, presentano Luar, festival a ingresso libero. Protagonisti della serata, dalle ore 21 a mezzanotte presso InStabile in via Della Funga 27/b, Bestilla live set e Ur Suoni Dj set. Bestilla è il nome di un piatto marocchino a base di frattaglie. Ma è anche l’ennesima incarnazione del prolifico batterista e produttore fiorentino Simone Vassallo (Clap! Clap! live band, Caveiras, Sex Pizzul, Lampreda). Una identità che nasce e si sviluppa in reazione alla politica d’isolamento della primavera 2020. La negazione del contesto sociale - caratteristica più evidente dello scorso lockdown - ha portato con se l'astinenza forzata dalle basse frequenze. Con i club chiusi, l’unico modo per appagare almeno in parte tale bisogno diventa produrre un disco techno, seppur nella solitudine della propria stanza. In quegli stessi giorni, l’ascolto continuativo e ripetuto di ritmi appartenenti alla tradizione marocchina lascia inevitabilmente il segno. Ecco quindi che, a poco a poco, la creatura Bestilla si delinea come la sintesi di due forme di musica rituale, solo apparentemente diverse fra loro: un concentrato di techno marocchina.

L'esordio "Danse L'Italien" - pubblicato da UR Suoni nel Dicembre 2021 - è un concept elettronico che fa della fisicità la propria forza: un timpano preparato, qualche campione, un vecchio sintetizzatore Roland JX-3P e l’occasionale violino dell’ospite Francesco D’Elia - chiamato a imitare le sonorità del kamanja arabo - sono i semplici mezzi che portano alla genesi dell’album. La techno che qui funge da riferimento, per ragioni puramente affettive ed anagrafiche, è quella che deflagrava nei capannoni occupati a fine anni ’90. Le suggestioni marocchine, invece, attingono ai ricordi di un allucinato viaggio in treno lungo la catena dell’Atlante, risalente al periodo successivo alla maturità. Ne deriva un personalissimo e lisergico travelogue, le cui note ripercorrono un cammino tracciato da memorie post-adolescenziali.

A giugno Bestilla è fra i musicisti che partecipano alla compilation "Vergogna", un progetto multimediale curato da UR Suoni per musicare l'esordio su carta di Gianni Romano, la raccolta di racconti "Fujire è Vergogna". Il brano di Bestilla, intitolato "Marranza", apre uno squarcio sulle più recenti influenze del progetto. Vassallo è infatti al lavoro su un nuovo concept mediterraneo: spostando lo sguardo dal Marocco verso est, l'autore intende riscoprire le proprie radici, rielaborando la musica tradizionale delle sua terra d'origine, la Sicilia.

