Festa della donna, un giorno di consulenze gratuite con le ostetriche

Firenze, 6 marzo 2024 – In occasione della Festa della Donna, Synlab organizza presso i propri centri in Toscana un open day con consulenze ad accesso libero con le ostetriche volto ad andare incontro alle esigenze di tutte quelle donne che vogliono prendersi cura di sé e della propria salute. Venerdì 8 marzo, per tutta la giornata, sarà possibile infatti incontrare le ostetriche che prestano servizio nei centri Synlab Toscana e partecipare a sessioni informative individuali volte a migliorare il benessere della donna su diversi temi: contraccezione, per scoprire le soluzioni migliori in base alle proprie esigenze; l’autopalpazione, una semplice ma fondamentale pratica cui sottoporsi periodicamente per la diagnosi precoce del tumore al seno; supporto alla gravidanza, per ricevere indicazioni e consigli utili per affrontare il percorso dal concepimento al parto e conoscere quando sottoporsi a visite ed esami; allattamento, per avere suggerimenti su come farlo in modo sicuro.

Come partecipare. È possibile prenotare le consulenze con le ostetriche fino ad esaurimento posti telefonando allo 055 4211617, inviando una e-mail a [email protected] o presso le accettazioni dei centri dove si svolgeranno le consulenze gratuite: Firenze (via Cimabue, n.35/r), Bagno A Ripoli – Cmt (via Antonio Meucci, 4), Sesto Fiorentino (via Della Querciola, 12), Prato - Synlab Diagnosys (via Lepanto, 21/23), Pietrasanta (via Aurelia Sud, 23).

