Ferragosto, l’appello del Dj antisballo: “Ragazzi, non mixate alcol e droghe. E fate guidare chi non beve”

Firenze, 14 agosto 2023 – Ferragosto, giorno di divertimento. Ma per far sì che una bella giornata e una serata in discoteca non si trasformi in tragedia, occorre molta prudenza. Soprattutto alla guida. La regola, come sempre, è divertirsi, ma prestando la massima attenzione ai pericoli che possono costare caro.

«Basta veramente poco per superare indenni questa pausa estiva, Ferragosto compreso, uno strano giorno dove, inspiegabilmente vige l'anarchia alcolica più assoluta. Il mio appello è rivolto soprattutto ai ragazzi: "Cari giovani, non mixate alcol e droghe, festeggiate in strutture professionali dove possono soccorrervi in caso di bisogno ed andate a piedi oppure fate guidare chi non ha bevuto o prendete un taxi"». È l’accorato appello che ha lanciato oggi sui social network dj Aniceto, uno dei dj più impegnati nel sociale, esperto di new generation, testimonial di una campagna sociale per la guida sicura denominata “SeGuidiNonBere” promossa dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada Afvs , e già membro della Consulta Antidroga presso il Dipartimento governativo a Palazzo Chigi.

«I ragazzi possono divertirsi e magari anche essere ribelli – aggiunge dj Aniceto - senza necessariamente rischiare la propria vita e quella degli altri, che è una e preziosa». «Amo le feste di ferragosto sul mare, organizzate in lidi e strutture professionali e spero che se ne facciano sempre di più, ma dobbiamo stare attenti e non trasformare in tragedia quella che dovrebbe essere la notte più divertente e spensierata dell'anno!. – sottolinea Dj Aniceto, promotore di campagne antidipendenza su facebook e twitter, testimonial dei sani valori in tv con Piero Chiambretti e protagonista di tante notti in discoteca, dal Nord al Sud d’Italia.

“Trovo che sia davvero triste cercare la spensieratezza della bella età nello stordimento dell’alcol e della droga e non in quel che di bello il mondo ha ancora da offrire».

