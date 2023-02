Ferisce la compagna con un coltello da cucina: allontanato da casa

Tribunale (immagine di repertorio)

Firenze, 28 febbraio 2023 - Ritorna in libertà ma è stato allontanato da casa e non può avvicinarsi alla compagna. È la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari per il 38enne romeno arrestato lo scorso 24 febbraio per aver minacciato e ferito con un coltello da cucina la donna, sabato sera in un'abitazione, alla periferia di Firenze. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.



Dopo anni di vessazioni, secondo quanto emerso, la donna ha deciso l'altra sera di denunciarlo. Anche lei originaria dell'est Europa, avrebbe raccontato agli agenti che l'uomo per gelosia controllava i suoi spostamenti e le chiamate sul cellulare. Spesso ubriaco, secondo quanto emerso, avrebbe preteso in più occasioni rapporti sessuali, minacciando botte in caso di rifiuto. La donna ha ammesso che non lo avrebbe denunciato, perché, senza un lavoro dipendeva economicamente dal compagno. Venerdì sera, l'uomo, operaio edile, ritornato a casa ubriaco avrebbe insultato la donna davanti al figlio di appena nove mesi. Poi l'avrebbe afferrata per i capelli e colpita con un coltello a un fianco. La donna per liberarsi dalla presa ha assestato un morso alla mano dell'aggressore e si è rifugiata a casa di un vicino. Da lì ha chiamato il Nue 112. All'arrivo delle volanti, il 38enne ha protestato ma è stato bloccato e arrestato. Alcuni agenti hanno preso il bambino e lo hanno consegnato alla madre.

