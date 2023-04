Firenze, ex rugbista morto in albergo: chiesta l’archiviazione

Firenze, 17 aprile 2023 – La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Ricky Bibei, un ex rugbista inglese quarantenne, trovato senza vita il 16 luglio nella stanza di un hotel a Firenze, a due passi dal Ponte Vecchio, dove aveva preso alloggio con la compagna, 45 anni. Fu la donna a dare l'allarme venendo poi a sua volta soccorsa essendo ferita in modo grave. Chiuse le indagini per omicidio colposo senza indagati, la pm Ester Nocera ha ricostruito cosa avvenne in quella camera d'albergo tra i due, arrivati a Firenze per una vacanza.

La coppia viveva a Manchester, dove lei era proprietaria di un'agenzia immobiliare in cui lavorava anche il quarantenne. Il viaggio in Italia doveva riunire la coppia che, hanno ricostruito le indagini, aveva vissuto un periodo di crisi. La sera del 15 luglio i due uscirono a cena e al ritorno in albergo avrebbero litigato. L'uomo, ritiene la procura, avrebbe aggredito a scopo sessuale la donna. Quest'ultima avrebbe perso i sensi e poi al suo risveglio avrebbe trovato il compagno deceduto: l'ipotesi della procura è che la causa del decesso dell'uomo sia collegabile anche all'assunzione di droga. Fu la donna a raccontare agli investigatori di aver litigato con il compagno perché non voleva avere rapporti sessuali con lui. Disse che l'uomo era fuori di sé e voleva «cancellare tutti e due».