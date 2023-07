Ex Gkn, un'altra notte sulla torre. Gli operai: “Che rumore fa la dignita? Quassù per i diritti”

Firenze, 2 luglio 2023 - Prosegue a oltranza la protesta degli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio che hanno trascorso un'altra notte sulla torre di San Niccolò a Firenze, sulla quale sono saliti venerdì sera, in attesa di ricevere risposte sul pagamento degli stipendi e della cassa integrazione.

5 foto (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Gli operai hanno indetto per oggi pomeriggio, domenica 2 luglio, alle 18, un'assemblea in piazza Poggi, sotto la torre di San Niccolò. “Buongiorno Fiorenza, che rumore fa la dignità? - scrivono i lavoratori su Facebook -. Quassù non per disperazione, ma con la serenità di chi sa che non abbiamo altro che la lotta, la nostra comunità, i nostri corpi . Chi è sulla torre non appare perché è solo la delegazione impersonale di un movimento più ampio. Non ci sono eroi né disperati a 45 metri d'altezza. Il movimento è ovunque. È in fabbrica dove continua l'assemblea permanente. È sotto la Torre dove ci si raduna tutto il giorno e dove si presidia anche la notte. È nei gruppi che preparano l'8-9 luglio. È nel nostro gruppo reindustrializzazione che prepara la svolta con il nostro piano industriale. È nel mutualismo, nella vertenza, nella convergenza. Non c'è una singola azione ma un processo di lotta, complesso e articolato, quanto complesso e articolato è l'attacco che subiamo e che subiremo. Non c'è una mossa spettacolare per piegare un sistema pervasivo. E ribaltiamo la prospettiva: il problema non è di chi rischia la denuncia per essere salito in cima, ma per chi non concepisce ormai nient'altro che la rassegnazione di subire a terra. Stanotte abbiamo avuto notizie. Oggi aggiorneremo tutti, e alle ore 18 assemblea sotto la Torre”.

Le richieste dei lavoratori che hanno dato vita a questa protesta, li hanno elencati su facebook: “Bonifico di tutti gli arretrati, pagare tutto il dovuto, liberare il contatto nazionale e integrativo che l'azienda ha di fatto preso in ostaggio, mandare le buste paga mancanti (da dicembre ad oggi), reintegra dei colleghi indotti ingiustamente a licenziarsi, dare il via al piano di reindustrializzazione dal basso elaborato dai lavoratori”. “Quanto sei bella Firenze quando ti riempi di orgoglio e dignità operaia – scrivono a chiare lettere -. Dopo otto mesi senza stipendio, ultima busta paga di novembre, una delegazione del Collettivo di Fabbrica si trova in cima alla torre di San Niccolò. Ciò che chiediamo è noto. Stipendi subito, bonifici subito. Le buste paga, il contratto nazionale, integrativo. Siamo pronti a discutere subito del nostro progetto di reindustrializzazione, basato sulla fabbrica socialmente integrata. Abbiamo un piano industriale ecologicamente e socialmente avanzato. Siamo classe dirigente che ci mette testa, nervi, corpo. Ci pensavate sottoterra e invece siamo più che mai vicini al cielo. Un abbraccio a tutti i colleghi e le colleghe, amici, fratelli, sorelle che si sono dovuti licenziare in questi mesi per disperazione. Vi portiamo con noi e anche adesso che attiriamo tutta l'attenzione su di noi, ribadiamo che questa attenzione è per tutte e tutti”. Maurizio Costanzo