Ex Gkn, l’appello dal palco di Taranto: “Da sette mesi senza stipendio, non ci fermiamo"

Firenze, 1 maggio 2023 - Anche la voce degli operai della fabbrica di Firenze, ex Gkn di Campi Bisenzio (automotive), dal palco del concerto del Primo Maggio di Taranto. Un loro rappresentante ha ricordato di aver ricevuto dall'azienda "una mail in cui dicono che tutti i 400 lavoratori sono licenziati, che non rientrerai mai più nella fabbrica. Questo è successo nella città di Firenze nel luglio 2021. E quando arrivi davanti alla fabbrica, trovi i cancelli chiusi, con dentro delle guardie private che la difendono". Ma "i lavoratori non stanno a guardare - ha detto -, si mettono in assemblea permanente, un'assemblea che dura a tutt'oggi, da 21 mesi. Lavoratori che non rimangono isolati ma vedono convergere intorno a loro un intero territorio, le parrocchie, le forze della sinistra radicale, quelle ambientalista, l'Anpi". "Abbiamo proposto prima di creare un polo pubblico della mobilità sostenibile ma il governo, quello di prima e l'attuale, non ci hanno ascoltato. E' poi arrivato un "cavaliere bianco" che ci ha detto che ci avrebbe portato gli investitori, come è successo tante volte in questi mesi, ma non è arrivato nessuno". "Il lavoro è vita, da sette mesi non ci pagano lo stipendio, un licenziamento non dichiarato" è stato detto a proposito della vertenza ex Gkn. Maurizio Costanzo