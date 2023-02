Campi Bisenzio, 10 febbraio 2023 – Gli operai ex Gkn in trasferta a Cassino. “Se Borgomeo non viene a Firenze, Firenze va da Borgomeo, perché gli operai la faccia ce la mettono, sempre”. Così il Collettivo di Fabbrica della ex Gkn, ora Qf di Campi, fa sapere che nella giornata odierna una nutrita delegazione di tute blu si è recata in terra laziale, a Cassino, davanti alla sede di Unindustria. Gli operai sono andati là per chiedere di poter parlare con Francesco Borgomeo, che è presidente dell'associazione laziale, oltre che proprietario dello stabilimento di viale Fratelli Cervi.

“I dipendenti della Qf di Borgomeo sono al quarto mese senza stipendio e l’azienda è praticamente sparita da ogni tavolo. E neanche oggi l’ex-advisor di Melrose si è fatto trovare” fa sapere il Collettivo di Fabbrica. La vertenza, quindi, è ferma. Ma “la Rsu e le organizzazioni sindacali si sono più volte dichiarate disponibili a collegare un ammortizzatore sociale futuro all’intervento pubblico e alla messa a disposizione dello stabilimento dei soggetti che stanno realmente progettando la sua ripartenza” ricorda il Collettivo di Fabbrica che lo scorso 20 dicembre ha presentato un piano di ripartenza al Comitato di proposta e verifica, incontro a cui Borgomeo era assente. “E’ stato proposto un calendario di incontri tecnici per preparare l’accordistica che accompagni tale ammortizzatore, ma l’azienda si è sottratta – spiega il Collettivo di Fabbrica -. La Rsu ha proposto con larghissimo anticipo la convocazione del Comitato di proposta e di verifica a Campi Bisenzio fornendo tre date utili tra cui scegliere: 8, 9 e 10 febbraio. E solo l'8 febbraio Qf ha rotto il silenzio con poche righe: ‘a seguito di impegni precedentemente fissati, non riusciamo a partecipare nelle date indicate’”.

La pazienza, dunque, è arrivata al limite. “Mentre Borgomeo fugge dai tavoli e dalle sue responsabilità noi invece siamo qua. Pretendiamo rispetto per più di 300 famiglie e per un intero territorio” aggiunge il Collettivo di Fabbrica sottolineando come “il silenzio istituzionale è ormai al limite della vergogna”. Per gli operai “permettere tutto questo o è incompetenza o accondiscendenza. Firenze è stata ancora una volta insultata e raggirata, e gli operai Gkn gli unici che la difendono”.

Nel frattempo va avanti la battaglia legale per gli stipendi. “A oggi siamo a 72 decreti ingiuntivi accolti. Qf intanto, invece di regolarizzare la propria posizione, cessa di pagare qualsiasi cosa. Non è arrivato neanche un euro di dicembre ed ha anche cessato di consegnare i cedolini di busta paga. Siamo al quarto mese senza stipendio” conclude il Collettivo di Fabbrica.

Nel fine settimana, sabato 11 e domenica 12 febbraio, allo stabilimento campigiano sono in programma due giornate di convergenza con incontri e workshop (sabato dalle 14 e domenica dalle 9,30).