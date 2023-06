Emergenza Emilia Romagna, raccolta Oipa Firenze per gli animali alluvionati

Firenze, 9 giugno 2023 – L’emergenza Emilia e Romagna riguarda anche gli animali che si trovano nelle zone alluvionate: cani, gatti, ma anche pappagalli, tartarughe marine, canarini e tanti altri. Pensando a tutti loro, Oipa Firenze organizza una racconta di materiale per mandare il necessario agli animali che si trovano in difficoltà, ma che hanno bisogno di tutto, dalle medicine alle coperte. Il 27 maggio hanno già effettuato una prima consegna a Oipa Bologna, ma la raccolta continua a Firenze prosegue presso il negozio Animalia in via Kassel 26. Il 10 giugno partirà il secondo furgone e dalle ore 10 all’una, davanti al negozio, sarà allestito un banchino per donare quello può servire agli animali dell’Emilia e Romagna. Ecco cosa serve e cosa si può portare: farmaci a carattere generale come antibiotici, antinfiammatori, cortisonici, gastroprotettivi, colliri, gocce per le orecchie; teli, coperte e lenzuoli; cucce di vario genere per gatto, ci sono infatti colonie feline dove è stato spazzato via tutto, e cucce per cane; lettiere per gatto; ciotole per cani e gatti, guinzagli, collari e pettorine; latte per gattini; cibo umido e secco kitten/starter per madri; cibo mantenimento umido/secco per gatto; cibo secco e umido senior gatti; cibo secco Hill’s metabolic(mobility per cani di taglia medio grande; cibo secco puppy per cane di taglia medio grande; cibo mantenimento cane adulto; cibo Gastrointestinal per cane e per gatto; pellet per conigli e cavie marca Bunny/Oxbow; fieno per conigli e cavie marca Bunny/Oxbow; cibo per cocorite, pappagillini/inseparabili, canarini, piccioni; mangime per tartarughe d’acqua. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni, facendo vittime umane e miliardi di euro di danni, ha mandato sott’acqua aziende agricole e nelle stalle si contano animali affogati. Ma anche per quelli sopravvissuti ci sono difficoltà a garantirne l’alimentazione. Per gli amici a quattro zampe e gli animali da compagnia, negli occhi di tutti sono rimaste le immagini di chi scappa dalla furia delle acque con i loro quattrozampe in braccio o dentro i trasportini. Tutti possono fare qualcosa per contribuire a farli star meglio. L’Oipa Firenze precisa che tutto il materiale raccolto sarà consegnato personalmente dai volontari Oipa presso il punto di raccolta e smistamento di Oipa Bologna. Chi vuole versare un contributo può farlo nei modi descritti nella pagina web www.oipa.org/italia/offerta-alluvione. Per donazioni da recapitare direttamente a Bologna, si possono avere informazioni chiamando il numero 3479843116.

Maurizio Costanzo