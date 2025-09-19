Frescobaldi: “Vendemmia bellissima ma cantine già piene”

Firenze, 19 settembre 2025 - "Bisognava rivedere la produzione già l'anno scorso, come Uiv l'avevamo detto però la cosa sembrava un po' astrusa: invece siamo arrivati alla vendemmia 2025, che è una bellissima vendemmia, con le cantine un po' piene, quindi c'è il rischio che qualche bella uva resti nel campo perché non c'è spazio in cantina". Lo ha affermato Lamberto Frescobaldi, presidente dell'Unione Italiana Vini, a margine di un convegno sull'accordo Ue-Mercosur oggi a Firenze. "Da un lato dobbiamo essere contenti, ovviamente - ha detto -: l'estate è stata generosa sia di pioggia che di sole. Questa settimana è stupenda, la prossima settimana ci farà un po' soffrire, però resteranno quelle uve che magari hanno quelle bucce un po' più spesse. La vendemmia sarà certamente buona quindi gioiamo per quello". "L'accordo col Mercosur, anche se sarà di effettivo utilizzo fra otto anni, e ne abbiamo discusso da 20, per cui devono essere degli accordi veramente molto fatti bene, può diventare un'ulteriore opportunità per un mondo di 700 milioni di consumatori tra l'Europa e il Sudamerica", ha agginuto Frescobaldi. Il presidente dell'Unione Italiana Vini ha poi osservato che “molti sudamericani sono venuti dall'Europa quindi hanno tradizioni culinarie, di usi e costumi, molto simili alle nostre, per cui plaudo a questo accordo". Lamberto Frescobaldi ha parlato coi giornalisti a margine di un convegno sul tema dell'accordo Ue-Mercosur oggi a Firenze. "Noi abbiamo bisogno di guardare le cose nel lungo periodo - ha detto -. Il vigneto ha una sua anelasticità: si pianta un vigneto, si aspettano degli anni, si arriva, e ovviamente noi dobbiamo conoscere già la strada tracciata".