Festival Economia civile, tra gli ospiti Basu e Lapecorella

Firenze, 18 settembre 2025 - Kaushik Basu e Fabrizia Lapecorella ospiti al Festival nazionale dell'Economia civile 2025 in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Lapecorella, economista e dirigente con una lunga esperienza nelle politiche fiscali internazionali, oggi è vice segretario generale dell'Ocse: interverrà al Festival il 3 ottobre, si spiega, "sul ruolo dell'economia civile e di come le pratiche imprenditoriali virtuose, la responsabilità sociale e la trasparenza, possano svilupparsi coerentemente con i mercati, siano essi globali o locali, purché aperti, competitivi e leali e sostenere il processo democratico anche in questo ambito". Kaushik Basu, ex capo economista della Banca Mondiale, è attualmente vicepresidente della Commissione Onu 'Beyond Gdp', istituita per ridefinire gli strumenti con cui viene valutato il benessere delle società. Basu interverrà il 5 ottobre nel panel dal titolo 'Benessere oltre il Pil' approfondendo "il lavoro della commissione Onu e l'urgenza di superare il prodotto interno lordo come unico indicatore di progresso, proponendo un nuovo paradigma che integri benessere umano, sostenibilità ambientale e coesione sociale". Basu, si ricorda, è tra i firmatari del Manifesto internazionale per la nuova economia presentato all'evento Renaissance in economics e che chiama a raccolta esperti e accademici di tutto il mondo per spingere sia in ambito di ricerca che di applicazione, un approccio sempre più di 'economia civile'".