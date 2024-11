Comfidi, bando Toscana finanzia le pmi fino a 50.000 euro

Firenze, 13 novembre 2024 - Migliorare la competitività delle imprese toscane tramite sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a 50.000 euro è il fine del bando misura 1.3.2 del Fesr 'Sostegno alle Pmi - investimenti produttivi' della Regione Toscana, per il quale sarà possibile inviare le domande a partire da giovedì 14 novembre. Lo ricorda Italia Comfidi, soggetto garante individuato dalla Regione Toscana. La misura sostiene "gli investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione ecologica, tecnologica, digitale". "Le agevolazioni - spiega Emilio Quattrocchi, ad di Italia Comfidi - non consentono solo di investire in digitalizzazione e migliorare l'efficienza produttiva, ma offrono anche un supporto strategico per consolidare e il migliorare la competitività e la capacità di affrontare sfide sempre più globali" mentre "la nostra missione è di ridurre le barriere di accesso a questi fondi e di essere un partner affidabile per le aziende in tutte le fasi del bando".