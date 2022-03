Carovita, stangata da quasi 2.400 euro l'anno a famiglia

Roma, 16 marzo 2022 – L’Istat ha confermato la crescita dell’inflazione al +5,7% su base annua, aumento che non si registrava dal 1995. Inevitabile la ricaduta sulle famiglie. Secondo l'Onf, l'Osservatorio nazionale Federconsumatori, la stangata annua sarà di quasi 2.400 euro a nucleo, con un incremento settimanale di circa 380 euro sui beni essenziali, quasi il 14% in più rispetto al 2021.

Zucchine, pomodori, ma anche uova hanno registrato aumenti record fino al 30%, il 26% in più costano le mele, il 14% in più il pesce. In generale, le voci che aumentano in modo più marcato risultano la benzina (+42%), luce e gas (+36%), ma crescono anche i prezzi di frutta e ortaggi freschi (+28%), carne e uova (+21%), pane e pasta (+10%).

“Tutti prodotti fondamentali – fa presente Federconsumatori – i cui aumenti hanno un forte impatto soprattutto sui bilanci delle famiglie meno abbienti, per le quali, da tempo, sosteniamo sia necessario disporre maggiori sostegni”. “È urgente, inoltre – chiede l'associazione dei consumatori – che il Governo intervenga non solo sul fronte delle tariffe di luce e gas, ma anche su quello dei carburanti, azzerando le accise e abbassando la tassazione, per un risparmio complessivo di 1.102 euro annui ad automobilista”.

Federconsumatori, che ha avviato attività di monitoraggio e di controllo su eventuali fenomeni speculativi o intese restrittive sui prezzi, invita i cittadini a segnalare abusi e anomalie che saranno poi inoltrate alle autorità competenti.