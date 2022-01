Firenze,28 gennaio 2022 – Quest'anno le famiglie toscane potrebbero pagare mediamente per luce e gas ben 3mila euro, il 77 per cento in più rispetto al 2021. E' quanto stima Facile.it, che segnala come già lo scorso anno il costo delle bollette luce e gas è schizzato alle stelle anche in Toscana, dove le famiglie hanno speso, in media, 1.686 euro, il 26 per cento in più rispetto al 2020.

«Guardando al prezzo delle bollette in Italia negli ultimi 15 anni, mai le tariffe sono state così alte e alcuni segnali ci inducono a pensare che il quadro potrebbe restare critico almeno per la prima metà dell’anno, se non di più», spiega Silvia Rossi, buiness unit director gas & power di Facile.it. «Se la situazione non tornerà alla normalità, dopo le misure a favore delle imprese – prosegue – sarebbe auspicabile un nuovo intervento del Governo a supporto delle famiglie. Una strategia per risparmiare rimane quella di valutare il passaggio al mercato libero; guardando alle migliori tariffe disponibili online, il passaggio potrebbe far risparmiare fino al 22 per cento per il gas e addirittura il 38 per cento per l’energia elettrica».